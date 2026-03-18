Paula Pavic, la ex mujer de Marcelo Ríos, dio un giro total en su vida y será parte dell reality show “Vecinos al límite” (Canal 13). La empresaria quiere dejar de ser la “ex esposa de” y brillar con luz propia en Chile.

Durante su participación en el podcast de Fotech, Amiga Supiste, Pavic destapó la relación de padres que mantiene hoy con el ex tenista. Ahí apuntó a que “en algún minuto nos llevábamos súper bien, teníamos una súper buena relación de amistad y todo”.

“Ahora, con suerte, hablamos lo de los niños, porque, justamente, él se va a quedar con ellos cuando yo esté dentro del reality. Una vez saliendo el reality me devuelvo a Estados Unidos y los niños se tienen que devolver conmigo”, avisó.

Paula Pavic quiere “desprenderse” de Marcelo Ríos

Siguiendo con su descargo, la empresaria y ahora chica reality, Paula Pavic, contó detalles de cómo su ex marido se tomó el ingreso al programa. Ahí, la reacción de Marcelo Ríos no fue de las mejores.

Pavic y Ríos cuando estuvieron casados.

“Le dije que me encantaría algún día dejar de ser la ‘esposa de’ y empezar a hacer cosas por mí, sentirme orgullosa de lo que estoy haciendo y dejar de ser una extensión tuya”, lanzó.

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Fue ahí que la mujer acusó que el Chino “se lo tomó malísimo, como si yo no estuviera orgullosa. Yo siempre lo veía como que yo también quiero crecer, también quiero sentir como que soy algo más que la esposa de”.

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Pavic y Marcelo Ríos firmaron el divorcio en Estados Unidos en mayo de 2025, tras 14 años de matrimonio. Posteriormente tuvieron encontrón por la pensión de alimento de sus hijos y también la venta de su casa en Sarasota.