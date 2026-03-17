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Tenis

“Este chico es muy malo, el peor”: ex 1° del mundo repasa desprecio de Marcelo Ríos tras felicitarlo antes

Figura estadounidense repasó anécdota con el chileno tras enfrentarse en el inicio de su carrera. Pese a la voltereta, admira al "Chino".

Por Nelson Martinez

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Ríos y una de sus tantas historias en el tenis.
© Getty ImagesRíos y una de sus tantas historias en el tenis.

Marcelo Ríos es un nombre de mil historias en el tenis y también fuera de las canchas. El ex número uno del mundo fue recordado por otro que también estuvo en el top del ranking, con una tremenda anécdota.

Durante el podcast Served, Andy Roddick repasó un duelo ante el chileno, con inesperado fianl. El estadounidense desclasificó que “jugué contra Ríos en Miami 2001, yo era 130 del Mundo, él 20”.

“Lo vencí las dos veces que jugamos, pero en esa ocasión nos dimos la mano y él me dice ‘oye realmente justamente bien hoy’ y quedé como ‘oh gracias’. Salgo y pienso ‘bueno eso sí que fue inesperado’, en base a su reputación”, partió contando.

La inesperada voltereta de Marcelo Ríos

Andy Roddick siguió con su relato sobre Marcelo Ríos, donde pese a su historial, lo sorprendió con sus elogios. Sin embargo, después las felicitaciones del “Chino” cambiaron de rumbo curiosamente.

“Más tarde ese día les fui contando a mis amigos que él fue muy amable (Ríos). Podrán decir lo que quieran de él, pero tuve una buena experiencia”, siguió defendiéndolo Roddick.

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Fue ahí cuando el nortemericano se llevó la gran sorpresa, ya que “al día siguiente veo los diarios, estoy en la portada, reviso los artículos y leo sus declaraciones”.

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“‘Este chico es muy malo, solo tiene el servicio, es el peor'”, fueron las declaraciones del Chino Ríos al referirse al estadounidense. Pese a eso, Roddick es un reconocido fanático del chileno en el tenis.

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