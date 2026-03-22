El mundo del tenis chileno se sorprendió ante la relación de Marcelo Ríos y Tamara Cornejo, hija del histórico Patricio Cornejo. Ahora fue el propio “Corazón de Chileno” quien comentó la situación.

El Chino es una persona que no pasa desapercibida por la vida. Pese a que tras su retiro no se ha mantenido muy cercano al tenis de forma profesional, más allá de algunos trabajos puntuales, siempre termina dando que hablar. Esta vez, es por su vida amorosa.

La opinión de Patricio Cornejo

El mismo Marcelo Ríos ha revelado sus últimas relaciones por redes sociales, pero lo más llamativo fue cuando se supo que su más reciente pareja se trataba de Tamara Cornejo. Ella es hija del histórico Patricio Cornejo, destacado ex tenista nacional y que además, dirigió al Chino en Copa Davis cuando fue capitán del equipo chileno.

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El querido “Corazón de Chileno” recibió un homenaje en la final del W15 de Santiago, realizado en el Court Central del Estadio Nacional. El integrante de tantas batallas con los colores nacionales mostró su felicidad por el reconocimiento.

“Es extraordinario, yo jugué mucho en esta cancha (Estadio Nacional), con jugadores de categoría mundial; jugamos una final de la Copa Davis acá. Esta cancha me llena de recuerdos, le agradezco a quienes me trajeron”, indicó a Radio ADN.

Tamara Cornejo y Marcelo Ríos. Imagen: Instagram

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Con el tema de la relación de su hija y Marcelo Ríos dando vueltas, Cornejo fue consultado por la situación. El ex capitán de Copa Davis intentó desligarse de la situación, indicando que tanto el Chino como Tamara son personas adultas y saben lo que hacen.

“No soy suegro de él, todavía no“, respondió en primera instancia. Al ser consultado si quería serlo, fue más contundente. “Tampoco, dejo que la vida avance nomás; ellos ya están grandes y verán lo que pasa“, cerró el histórico “Corazón de Chileno”.