Patricio Cornejo es sinónimo indiscutible del tenis chileno y la ex raqueta nacional atraviesa un duro momento personal: el finalista de Copa Davis está a punto de perder su club, donde entrena y se forma a los posibles jugadores nacionales del Deporte Blanco.

A través de un video en redes sociales, Pato Cornejo le envía un sentido mensaje al Presidente de la República para que lo ayude a no bajar el telón de su proyecto deportivo.

“Tengo 78 años y he jugado al tenis por casi siete décadas. He defendido los colores de Chile en Copa Davis y junto a Jaime Fillol logramos llegar a una final del mundo en 1976. También he sido capitán del equipo de Copa Davis y he tenido el privilegio de dirigir a Marcelo Ríos, Nicolás Massú y Fernando González”, dice Cornejo.

El ex tenista agrega que “durante 30 años he luchado por sacar adelante a mi club y hoy estoy a punto de perderlo. La pandemia fue brutal para todos y nosotros no fuimos la excepción, estuvimos cerrados por más de un año y las deudas se acumularon. Logramos pagar lo que debíamos, aunque lamentablemente perdimos el contrato de arriendo que teníamos con el Ministerio de Bienes Nacionales”.

Patricio Cornejo sentencia que “ahora me enfrento al partido más difícil de mi vida. El 31 de enero podría perder el club en el que puse mi tiempo, mis ahorros, esfuerzos y mi cariño. Por eso le pido humildemente al Presidente Gabriel Boric a que me ayude a seguir con el club, formando a las nuevas generaciones de tenistas. Por favor. Muchas gracias señor Presidente”.

Patricio Cornejo fue semifinalista con Chile de Copa Davis en 1975 y finalista en 1976. En dobles fue finalista de Ronald Garros junto a Fillol en 1972, semifinalista en Wimbledon (1972) y Semifinalista del US Open en 1970 y finalista en 1974.