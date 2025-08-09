Brayan Cortés tuvo un debut de ensueño en el arco de Peñarol, y nada más ni nada menos que en el tradicional clásico del fútbol uruguayo ante Nacional en el Campeón del Siglo.

A pesar de las críticas en el último tiempo en Colo Colo, el portero de 30 años respondió de principio a fin en el partido. Solo necesitó unos días para debutar a lo gigante en el partido más importante del semestre.

Incluso, sacó un remate que iba con dirección al ángulo y mantuvo el arco en cero. Triunfo número 200 de Peñarol ante su clásico rival que volvió loco al mundo del fútbol.

El mundo del fútbol se vuelve loco por Brayan Cortés tras el clásico uruguayo

Brayan Cortés tuvo una presentación que fue destacada no solo por los hinchas de Peñarol, y las rabias de Nacional. El mundo del fútbol, pero en particular la prensa uruguaya, le dedicó varias líneas al iquiqueño.

Por ejemplo, El País, uno de los más reconocidos del otro lado del Río de La Plata, le dedicó un artículo especial. “El debut de Brayan Cortés en Peñarol: una atajada que valió como un gol y arco en cero en su primer clásico”, titularon.

“Desconocido para muchos, generó dudas de si iría o no al once inicial en lugar de Martín Campaña, pero la Fiera le dio la confianza para debutar en el clásico”, agregó el citado diario.

Por otro lado, el suplemento Ovación le dio una nota 7 para la actuación en el clásico de Peñarol ante Nacional. “Desde el primer minuto se mostró dispuesto a salir jugando con los pies y cumplió con mucha precisión”, explicaron.

Mientras que Réferi de El Observador le dio una nota 6, que además de repasar sus hitos en el partido máximo del fútbol uruguayo, lo resume de la siguiente manera: “Tuvo un gran estreno”, dijeron.

En tanto, el suplemento Fútbol de Montevideo Portal le dedicó breves, pero contundentes palabras para su actuación en el clásico de Peñarol. “Sobrio. Evitó el empate en el primer tiempo con un gran manotazo al ángulo. Dio seguridad“, dijeron.

La Diaria Deporte también le dedicó en su uno por uno buenas palabras para el desempeño del iquiqueño en Peñarol. “Más allá de que lo inquietaron poco, jugó adelantado, como líbero, y controló todas las situaciones de pelotazos a la espalda de los zagueros”, dijeron.

Finalmente, El Espectador Deportes destacó como gran hito del primer tiempo la salvada con las uñas de parte del exportero de Colo Colo. “No logró vulnerar a Brayan Cortés”, comentó la emisora charrúa.

¿Cuál es el próximo partido de Peñarol en Uruguay?

Brayan Cortés dejó maravillados a todos en el duelo ante Nacional, pero ahora viene otro desafío. Peñarol recibe este martes 12 de agosto, a las 20:30 hrs, a Racing por los octavos de final de la Copa Libertadores.

