Gran final del fútbol uruguayo. Peñarol y Nacional se enfrentaron para dirimir al monarca del balompié charrúa en una final que costó que se definiera, debido a la estrecha solidez defensiva mostrada por ambos elencos.

Brayan Cortés fue titular y optaba por sacar un gran título a nivel charrúa. Pero, en los últimos minutos del alargue se le aguaron las expectativas, con un gol de uno que vino desde la banca.

¿Responsabilidad de Cortés en el tanto del Bolso? Para nada. Pero sí pudo tener responsabilidad sobre el final del partido, cuando fue a cabecear un balón al área de Nacional y casi de contraataque le hacen el segundo.

Partido de miedo: final inesperado

Mal final par Brayan Cortés. El arquero chileno había hecho un buen encuentro en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo. Era de los mejores del Carbonero, que no conseguía inquietar fuertemente el arco del archirrival. Todo esto tras conocerse el tremendo 2-2 de la ida, jugada en casa del Manya.

Sin embargo, todo se derrumbó en el alargue. Fue Christian Ebere el que terminó dejando por el piso. El nigeriano sacó un tiro potente y rasante al palo derecho de Cortés, que terminó siendo la diana del éxito para Nacional.

Con esto, los dirigidos por Jadson Viera Castro consiguen la importante suma de 168 títulos y, por otro lado, alcanzan su estrella cincuenta a nivel de torneo nacional.

¿Cómo se definió el torneo uruguayo?

Peñarol y Nacional disputaron una gran final de ida y de vuelta. El Manya clasificó a esta tras ser campeón del Clausura y derrotar a Liverpool, campeón del Apertura, en la llave previa. En esta final, se definió con partidos de ida y vuelta.