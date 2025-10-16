En momentos donde Peñarol busca cualquier fórmula para poder convencer a Colo Colo y finalmente adquirir su pase con miras a la temporada 2026, el arquero chileno Brayan Cortés cumple con su trabajo dentro de la cancha.

Si bien hasta el momento el iquiqueño vio acción ya sea en el Torneo de Clausura 2025 y en octavos de final en Copa Libertadores, aún le faltaba estrenarse en el tercer torneo que los aurinegros disputaban en el año, como es la Copa AUF Uruguay.

Tras vuelco con Colo Colo: Cortés se luce en Peñarol

Por primera vez en este certamen, el arquero nacional fue titular en aquel certamen. No es para menos, se disputaba la semifinal ante Defensor Sporting en el Estadio Parque Viera en Montevideo, y el seleccionado estuvo a la altura de las circunstancias.

Brayan Cortés volvió a entregar su arco en cero y fue fundamental en el trabajo defensivo de Peñarol para encaminarse a una valiosa victoria por 2-0, con anotaciones de Matías Arezo (48′) y Maximiliano Silvera (62′), que los pone en la definición de la Copa AUF Uruguay.

La oportunidad para que el “Indio” gane su primer título con los carboneros se dará en menos de una semana, cuando el miércoles 22 de octubre dispute la Final de este certamen, ante el ganador del duelo entre Racing y Plaza Colonia, en el Estadio Centenario de la capital oriental.

Los números del “Indio” en Uruguay

Entre torneos locales y Copa Libertadores, Brayan Cortés suma un total de 1.170 minutos en cancha durante 13 juegos con Peñarol, en los que recibió 11 goles en contra y entregó su valla invicta en siete oportunidades.

¿Cuándo vuelve a jugar?

El próximo encuentro del elenco carbonero será este domingo 19 de octubre, cuando a partir de las 18:30 horas reciba en el Estadio Campeón del Siglo a Montevideo Wanderers, por la fecha 12 del Clausura 2025 en Uruguay.