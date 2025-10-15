Brayan Cortés se ha transformado en el candado de Peñarol. El portero nacional es clave en el equipo de Diego Aguirre y hoy mantiene el puesto de titular en el cuadro “carbonero”. Lo que se refleja en el gran rendimiento en la liga local donde marcha primer con 26 unidades y a cinco de distancia de Nacional.

Sin embargo, los días del chileno se han movido más de lo imaginado ya que desde Peñarol aún hay ciertas dudas sobre la compra que deberán realizar a final de año. El portero salió de Colo Colo a préstamo, y pese al buen rendimiento, aún hay ciertas discrepancias con el monto a pagar.

Tema que fue abordado por un especialista del fútbol uruguayo como el relator Alberto Kessman. “Él empezó muy mal, con actuaciones muy floja y ahora está en un nivel bueno. En un nivel correcto y hasta en el último partido salvó milagrosamente a Peñarol. Ha tenido actuaciones correctas”, recalcó el canta goles en conversación de Redgol.

Por lo mismo, desde lo futbolístico, Kessman enfatizó que no hay ningún tipo de pero sobre lo realizado por Cortés. Incluso este miércoles será titular ante Defensor Sporting. Sin embargo, señaló que ahora la última palabra será de Peñarol y que sus dudas podrían incluso permitir que otros equipos se adelanten y dejarlo sin el portero que pidió expresamente Diego Aguirre.

“Ahora hay que ver la situación económica y la necesidad del técnico. Por lo que deberían ver su continuidad. Ha mejorado mucho desde su llegada. Es un arquero de la selección chilena, y por algo lo llamó Peñarol. Puede atajar en un equipo grande, no hay ninguna duda”, sentenció.

El deseo de Cortés es mantenerse en Peñarol. Ahora resta la decisión del cuadro uruguayo

¿Cuánto tiene que pagar Peñarol por Brayan Cortés?

Según el acuerdo realizado entre Peñarol y Colo Colo, se realizó un préstamo hasta final del 2025 por el portero chileno. Ahora está decisión además cuenta con la obligación de compra. Lo que implica el monto de 1,4 millones de dólares por la carta de Brayan Cortés.

Pero justamente esa cifra es la que ahora el cuadro charrúa busca disminuir y además negociar, para intentar pagarlo en cuotas y así amortiguar la inversión por el portero.