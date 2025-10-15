Mientras Colo Colo sufre en el arco con la lesión y las últimas actuaciones de Fernando de Paul, la situación de Brayan Cortés es mirada de reojo. Esto, porque se acaba pronto su préstamo en Peñarol.

En diciembre próximo vence el vínculo con el Carbonero y debe volver al Cacique, aunque un vuelco total se informó desde Uruguay. Criticado por su última entapa en Macul, lo cierto es que el meta ha subido su nivel jugando por el gigante charrúa.

Con ese panorama, desde Uruguay avisaron que quieren retener al “Indio”. Eso sí, deberán hacer un esfuerzo económico, mientras en Blanco y Negro aún no se pronuncian sobre un “regreso” del jugador.

Así avanza el caso Cortés en Colo Colo

Brayan Cortés ha sido bien evaluado en Peñarol, siendo titular indiscutido del grande uruguayo. Por eso, ya se mueven con miras a diciembre próximo, donde vence el préstamo desde Colo Colo.

“¡Peñarol intenta retener a Brayan Cortés! La idea es renegociar con Colo Colo el fichaje. Analizan hacer uso de la opción de compra con montos más bajos o poder prolongar su estadía seis meses más”, avisó Rodrigo Gómez, periodista de Cooperativa.

Siguiendo con su información, el comunicador aclaró de una de qué depende el final de la historia del portero. Al respecto, recalcó que “Blanco y Negro tendrá la última palabra”.

Cortés no ha soltado el arco del Carbonero y pese a quedar eliminado de Copa Libertadores, dejó una grata impresión en el plantel. Por lo mismo, quieren retenerlo dado su nivel en la liga uruguaya.