Luego de superar la resaca que les dejó el épico ascenso a Liga de Primera después de 18 años, en Deportes Concepción comenzaron con el armado de su plantel y cuerpo técnico para la temporada 2026, donde no quieren ser “equipo ascensor”.

Tras ratificarse continuidades y salidas del “León de Collao”, un tema a resolver era el de su entrenador. La primera opción era de Patricio Almendra, pero fue su presidente Diego Livingstone quien públicamente puso en duda su continuidad en el cargo.

“Tenemos que ver qué es lo que él quiere para su futuro, qué es lo que él piensa, dónde él quiere estar y cómo podemos congeniar para seguir adelante”, expresó el timonel de Concepción, club que finalmente hizo oficial su decisión sobre el DT.

Concepción confirma a su técnico para 2026

A través de sus canales oficiales, el cuadro lila informó que “Patricio Almendra continuará como Director Técnico de Deportes Concepción para la temporada 2026 en la Liga de Primera”.

“El estratega Lila continuará siendo parte de nuestro proyecto deportivo institucional que nos devolvió al lugar que merecemos y que seguirá en este nuevo desafío. ¡Con fuerza, garra y corazón!”, finalizó el “León de Collao”.

Los números de Almendra en los lilas

El ex futbolista tuvo su primera etapa como entrenador interino en la temporada 2013-14 en Primera B, donde consiguió un 41.67 por ciento de rendimiento, en base a 10 triunfos, 10 empates y 12 derrotas. Acabó en el noveno lugar de la clasificación.

Su segundo paso en Concepción arrancó el 20 de agosto del 2025, para reemplazar a Manuel Suárez. Entre fase regular y la liguilla, Patricio Almendra consiguió siete victorias, cinco paridades y tres caídas, con un desempeño del 57,78% y un ascenso a Liga de Primera.

