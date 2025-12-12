Una gran fiesta se vivió el pasado domingo 7 de diciembre de 2025 con el ascenso de Deportes Concepción, que en un emocionante partido derrotó por 3-2 a Cobreloa. De esta manera, el equipo acompañará a la Universidad de Concepción -uno de sus clásicos rivales y que también logró el ascenso- en la división de honor durante la temporada 2026.
Si bien en el Biobío la celebración continúa, la tarea recién comienza para los ‘lilas’, que deben reforzarse de cara a su próximo desafío. En 2026, el equipo tendrá acción en tres frentes: el Campeonato Nacional, la Copa Chile y la nueva Copa de la Liga.
Es así que el ‘León de Collao’ ha estado buscando refuerzos desde temprano y, recientemente, habría abrochado a un importante jugador con pasado en la Primera División: el extremo Matías Cavalleri.
Concepción cerca de fichar a Matías Cavalleri
El periodista deportivo argentino y experto en mercado de pases, César Luis Merlo, publicó en su cuenta de X este viernes el movimiento que traería de regreso a los pastos nacionales al argentino-chileno. El jugador, de 27 años, cuenta con pasado en clubes nacionales como Curicó Unido, Unión La Calera y Palestino.
Cavalleri se encontraba en Brasil desde inicios de este 2025. Primero defendió la camiseta del Paysandu y luego, desde junio, estuvo a préstamo en el Centro Sportivo Alagoano (CSA). Ambos clubes militaban en la Serie C del país, pero el presente deportivo de CSA no fue el mejor y terminó descendiendo a la Serie D a fines de año, la cuarta categoría carioca.
“🚨Matías Cavalleri regresa a Chile. 🤝Después de su paso por Paysandú y Alagoano de Brasil, firmará por un año con Deportes Concepción. #TratoHecho” Fue la información expresada por el comunicador a través de su cuenta de X (@CLMerlo) y donde confirmó que el ex Calera firmaría hasta fines del 2026.
En total, Cavalleri disputó 17 partidos entre todas las competiciones este 2025, registrando apenas dos goles y entregando una asistencia a sus compañeros. Estos números no fueron del todo buenos y sellarían el futuro del extremo en Brasil, ya que su contrato vence en diciembre de este 2025 y no será renovado.
Matías Cavalleri regresaría a Chile a jugar por Deportes Concepción para el 2026. (Foto: Andres Pina/Photosport)