Primera B

Cobreloa vs Concepción: minuto a minuto, jugadas y goles EN VIVO final Liguilla del Ascenso Primera B

Final de infarto en el norte, donde dos grandes de la división de plata buscar volver al fútbol grande. La llave quedó abierta tras el 1-1 en la ida.

Por Nelson Martinez

Cobreloa y Deportes Concepcion definen un nuevo ascenso.
Cobreloa y Deportes Concepcion definen un nuevo ascenso.

Se define el ascenso en la Primera B. En el último partido del torneo, en Calama se definirá el otro equipo que sube al fútbol grande, entre dos populares equipos de la categoría.

Ahí, Cobreloa recibe a Deportes Concepción, en una llave que quedó abierta tras el 1-1 en la ida, jugada en el Ester Roa de Concepción. Por eso, para la revancha en el Zorros del Desierto es el todo o nada para ambos elencos.

Los loínos vienen de eliminar a Wanderers (vía penales) y San Marcos de Arica, mientras los lilas hicieron lo propio con Antofagasta y Copiapó. Quien ascienda acompañará al campeón U de Concepción rumbo a la Liga de Primera.

Minuto a minuto del partido:

ASÍ FUE EL DUELO DE IDA

Con un peleado partido, Cobreloa rescató un valioso empate en la segunda mitad en el Ester Roa de Concepción. Ariel Cáceres adelantó al Conce y con un tremendo golazo, Iván Ledezma empató el encuentro de ida.

¡SE DEFINE EL ASCENSO A PRIMERA!

Buenas tardes amigos RedGoleros. Se juega la final de vuelta de la Liguilla del Ascenso con un lleno total en Calama. Revisa toda la acción del duelo entre Cobreloa vs Concepción en el minuto a minuto de RedGol.

