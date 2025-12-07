Se define el ascenso en la Primera B. En el último partido del torneo, en Calama se definirá el otro equipo que sube al fútbol grande, entre dos populares equipos de la categoría.

Ahí, Cobreloa recibe a Deportes Concepción, en una llave que quedó abierta tras el 1-1 en la ida, jugada en el Ester Roa de Concepción. Por eso, para la revancha en el Zorros del Desierto es el todo o nada para ambos elencos.

Los loínos vienen de eliminar a Wanderers (vía penales) y San Marcos de Arica, mientras los lilas hicieron lo propio con Antofagasta y Copiapó. Quien ascienda acompañará al campeón U de Concepción rumbo a la Liga de Primera.

Minuto a minuto del partido: