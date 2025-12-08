Acaba de terminarse la temporada 2025 para muchos equipos (a excepción de los finalistas de Copa Chile) y ya comienzan las salidas. Uno de los elencos afectados es Deportes La Serena, que hasta el final estuvo en duda su continuidad en la Liga de Primera.

Los papayeros tuvieron una campaña para el olvido en su regreso al fútbol grande, con un concierto de técnicos: Erwin Durán (Francisco Bozán (interino), Cristián Paulucci y finalizó en la banca, Mario Sciacqua.

Y si el blanco de críticas fue el uno de los gerentes Francisco Bozán, el que cayó fue un colega suyo que también las hizo como DT (pasos por U de Concepción): Hugo Balladares.

Así fue el adiós del gerente deportivo de La Serena

En la Serena cesaron de su cargo como gerente deportivo a Hugo Balladares, tras el mal año en la planificación de refuerzos y elección de director técnico. Según informó Mi Radio, la terrible campaña fue clave para la PLR.

Hugo Balladares / Foto: La Serena.

“Dentro de la reestructura, todo indica que sea Francisco Bozán que tome el cargo, pero eso no está claro, más aún, considerando que la relación de Bozán con los jugadores no ha sido de las mejores, según indican desde el interior del propio club”, informó el citado medio.

Balladares estuvo tres años en el equipo, donde este 2025 colmó la paciencia de los exigentes hinchas granates. Ahí, sumó 27 puntos y peleó hasta la última fecha el descenso en la Liga de Primera.

“A los magros resultados, se suma la decisión a la hora de ir a buscar jugadores para el inicio del torneo y con los refuerzos, que pasaron más fuera de la cancha y las convocatorias, que siendo aporte”, sentenció el medio.