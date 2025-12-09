Final de la Copa Chile 2025: así están las apuestas para Huachipato vs Deportes Limache

La Copa Chile llega a su desenlace con una final inesperada entre Acereros y Cerveceros. ¿Quién parte como favorito para levantar el trofeo?

La final de la Copa Chile 2025 entre Huachipato y Deportes Limache se disputará este miércoles 10 de diciembre, a las 20:00 horas, en el Estadio El Teniente. Ambos equipos buscarán levantar el trofeo por primera vez y obtener el cupo a la Copa Libertadores de la próxima temporada.

Los Acereros, subcampeones en 2013, aspiran a sumar su cuarto título oficial tras conquistar las ligas de 1974, 2012 y 2023. Del otro lado, los Cerveceros quieren bordar su primera estrella después de un año alucinante, en el que sorprendieron en cada ronda del certamen y se salvaron del descenso para seguir otra campaña en el Campeonato Nacional.

Con este panorama, analizamos las estadísticas de ambos equipos a lo largo del año y quién llega como favorito a la final de la Copa Chile 2025 según las apuestas.

Apuestas en la final de la Copa Chile 2025 entre Huachipato y Limache

Huachipato 2.15 Empate 3.20 Deportes Limache 3.20

¿Quién es el favorito en la final de la Copa Chile según las apuestas?

Huachipato aparece como el ligero favorito para quedarse con la Copa Chile 2025. ¿Las razones? Su historia: la experiencia del subcampeonato obtenido en 2013, sus participaciones internacionales y la solidez que le otorgan tantos años en la Primera División.

Otro factor clave es el historial reciente frente a Deportes Limache: el Acerero ganó ambos duelos en el Campeonato Nacional, con marcadores de 3-2 y 4-0.

El equipo acerero, además, tuvo una campaña sólida en el certamen: terminó primero en el Grupo F con 11 puntos, por encima de Deportes Temuco, Rangers de Talca y O’Higgins. Luego eliminó al recien ascendido Deportes Concepción, a Ñublense en cuartos de final y a Audax Italiano en unas apasionantes semifinales.

En la liga finalizó noveno con 43 unidades, producto de 12 victorias, siete empates y 11 derrotas. Si no logra el título, quedará sin competencias internacionales para la próxima temporada.

Resultado final: Huachipato – 2.15 en bet365

El brutal camino de Deportes Limache a la final

Deportes Limache es, sin lugar a dudas, la gran sorpresa de la Copa Chile 2025. Su camino no ha sido sencillo: mientras avanzaba a pasos agigantados en el certamen, también peleaba por mantenerse en Primera División. Y lo consiguió. Con ocho triunfos, siete empates y 15 derrotas alcanzó las 31 unidades necesarias para asegurar una segunda temporada en la máxima categoría del fútbol chileno.

El Tomate Mecánico dio el primer gran golpe en la fase de grupos: terminó como líder del Grupo B con 11 puntos, superando a Santiago Wanderers y eliminando nada menos que a Colo Colo y Unión San Felipe.

A partir de ahí, el Cervecero no dejó de sorprender. Aplastó a Cobreloa con un global de 6-1, se deshizo del campeón Coquimbo Unido ganando ambos partidos y, en semifinales, vapuleó a La Serena con un contundente 8-1 en el marcador global.

Resultado final: Deportes Limache – 3.20 en bet365

