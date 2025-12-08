Una jornada de premiaciones, luego del final de la Liga de Primera 2025, se realiza esta jornada con la Gala Crack que está transmitiendo TNT Sports y que busca a los mejores del año.

Por lo mismo, todos los jugadores se han presentado con sus mejores pintas en los estudios del canal que transmite el fútbol, además acompañados por sus parejas.

Pero uno que tuvo un momento particular fue Lucas Cepeda, quien llegó acompañado de Steffi Elizondo, quien reveló un problema que tuvieron y le tiró las orejas al jugador de Colo Colo en plena alfombra roja.

Todo, se destapó cuando la periodista Constanza Solar la preguntó por su vestido a Steffi, donde ella reveló que no lucía como quería para un evento de este nivel: “Mi vestido no llegó”.

Al parecer no era el vestido que quería para la Gala Crack: la culpa fue de Lucas Cepeda.

¿Qué pasó con la polola de Lucas Cepeda?

Con asombro en plena entrevista Lucas Cepeda se llevó un tirón de orejas, más fuerte del que le podría pegar Arturo Vidal dentro de la cancha cuando pierde una pelota en Colo Colo.

Ahora fue Steffi Elizondo quien detalló el problema que tuvieron, donde culpó a Cepeda por presentarse con un vestido a la rápida para salir del paso y estar presente en la premiación.

“Fue de ahora a último minuto, porque mi vestido real no llegó, Lucas me avisó a último minuto”, comentó Steffi.

Por lo mismo, Lucas Cepeda tuvo que poner la cara en el momento y salió jugando como en un ataque en el estadio Monumental: “Se ve preciosa, poh”.

“¿Cómo se ve del uno al diez? Sería un mil. Se ve lindo, es como un golazo a la selección chilena que marqué a Venezuela”, cerró.