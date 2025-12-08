La temporada del fútbol chileno llegó a su fin en este 2025, por lo que llegó el momento hacer los análisis y premiar a los mejores del año, como lo realizará esta jornada la Gala Crack.

Uno de los primeros ganadores que ya se hizo público tiene que ver con los árbitros, donde también se eligió al hombre de negro que mejor manejó el pito en los partidos.

Una distinción siempre polémica y poco querida, pero que tuvo a su gran ganador en el nombre del internacional Piero Maza, quien fue el juez de la temporada.

Así lo detalló TNT Sports en sus plataformas digitales, quienes apuntaron al particular árbitro chileno como el mejor entre sus pares y para todo el fútbol nacional.

Piero Maza fue el árbitro de la final de la Copa Sudamericana 2025. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Usted fue amonestado por Piero Maza

El popular Piero Maza recibirá su premio como el mejor árbitro de Chile en la Gala Crack, que será transmitida a contar de las 19.00 horas por las pantallas de TNT Sports.

Fue el mismo canal quienes adelantaron la distinción para el hombre de negro, quien también ha tenido protagonismo en los torneos Conmebol, como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, además de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

“Piero Maza fue elegido como EL MEJOR ÁRBITRO para la Gala Crack 2025, donde el juez nacional tuvo una destacada participación en la Liga de Primera y la Copa Chile -como juez central y como VAR- que le valieron estar en la gran final de la Copa Sudamericana de esta campaña”, destacaron.

