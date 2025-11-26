ver también “Te haces el guapo…”: Piero Maza deja la grande con informe arbitral contra Ronald Fuentes

Lanús se coronó campeón de la Copa Sudamericana 2025 tras derrotar a Atlético Mineiro por 5-4 en la definición por penales. En el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay, los argentinos levantaron el trofeo continental con Piero Maza como árbitro del partido.

Tras el duelo, y como es costumbre en las finales, Maza y sus colaboradores recibieron la misma medalla como réferis de la final, pero el juez nacional también se robó las cámaras en redes sociales.

Es que se podría decir que Piero Maza debutó como tiktoker en la red social de la Conmebol: “¡Piero Maza, árbitro de la final de la Copa Sudamericana, te muestra las tarjetas del partido!“, publicaron.

En el video, el mismo juez manifestó “buenas noches, soy Piero Maza, árbitro de la final de la Copa Sudamericana, y la verdad es que estoy muy feliz“.

ver también Gran final: ¿A qué torneo clasifica el campeón de la Copa Sudamericana?

Así se ven las tarjetas por dentro

“Éstas fueron las tarjetas en las que anoté las incidencias del partido, que me gustaría enseñarles a ustedes“, agregó.

Publicidad

Publicidad

Maza sentenció que “acá están los logos del partido los equipos y de los equipos y acá están las incidencias: los amonestados y el lanzamiento de penales que dio por vencedor a Lanús“.

Cabe recordar que la final a partido único finalizó igualada sin goles en los 90 minutos. Maza le mostró amarillas a Carlos Izquierdoz en Lanús y a Hulk y Alan Franco en el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli.

ver también ¿Qué resultados clasifican a Colo Colo a Copa Sudamericana la próxima fecha?

Lanús se había instalado en la final tras empatar 2-2 contra Universidad de Chile en la ida y vencer a los azules con un polémico 1-0 en Argentina.

Publicidad