Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

Árbitro Piero Maza debuta en TikTok: muestra los misterios de su tarjeta en la final de Copa Sudamericana

El réferi de la final de la Copa Sudamericana entre Lanús y Atlético Mineiro apareció con espíritu de tiktoker en una faceta distinta en las que reveló cómo quedó la tarjeta.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
Piero Maza tiktoker y sus tarjetas en la finaal de Copa Sudamericana.
© capturaPiero Maza tiktoker y sus tarjetas en la finaal de Copa Sudamericana.
“Te haces el guapo…”: Piero Maza deja la grande con informe arbitral contra Ronald Fuentes

ver también

“Te haces el guapo…”: Piero Maza deja la grande con informe arbitral contra Ronald Fuentes

Lanús se coronó campeón de la Copa Sudamericana 2025 tras derrotar a Atlético Mineiro por 5-4 en la definición por penales. En el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay, los argentinos levantaron el trofeo continental con Piero Maza como árbitro del partido.

Tras el duelo, y como es costumbre en las finales, Maza y sus colaboradores recibieron la misma medalla como réferis de la final, pero el juez nacional también se robó las cámaras en redes sociales.

Es que se podría decir que Piero Maza debutó como tiktoker en la red social de la Conmebol: “¡Piero Maza, árbitro de la final de la Copa Sudamericana, te muestra las tarjetas del partido!“, publicaron.

En el video, el mismo juez manifestó “buenas noches, soy Piero Maza, árbitro de la final de la Copa Sudamericana, y la verdad es que estoy muy feliz“.

Gran final: ¿A qué torneo clasifica el campeón de la Copa Sudamericana?

ver también

Gran final: ¿A qué torneo clasifica el campeón de la Copa Sudamericana?

Así se ven las tarjetas por dentro

Éstas fueron las tarjetas en las que anoté las incidencias del partido, que me gustaría enseñarles a ustedes“, agregó.

Publicidad

Maza sentenció que “acá están los logos del partido los equipos y de los equipos y acá están las incidencias: los amonestados y el lanzamiento de penales que dio por vencedor a Lanús“.

Cabe recordar que la final a partido único finalizó igualada sin goles en los 90 minutos. Maza le mostró amarillas a Carlos Izquierdoz en Lanús y a Hulk y Alan Franco en el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli.

¿Qué resultados clasifican a Colo Colo a Copa Sudamericana la próxima fecha?

ver también

¿Qué resultados clasifican a Colo Colo a Copa Sudamericana la próxima fecha?

Lanús se había instalado en la final tras empatar 2-2 contra Universidad de Chile en la ida y vencer a los azules con un polémico 1-0 en Argentina.

Publicidad
Lee también
Furia en Argentina: Maza arbitrará la final de Lanús y Mineiro
Copa Sudamericana

Furia en Argentina: Maza arbitrará la final de Lanús y Mineiro

El castigo que recibió Ronald Fuentes tras polémica e insultos a Piero Maza
Chile

El castigo que recibió Ronald Fuentes tras polémica e insultos a Piero Maza

“Te haces…”: Piero Maza lapidario con Ronald Fuentes
Chile

“Te haces…”: Piero Maza lapidario con Ronald Fuentes

Tras denuncia arbitral: Huachipato se expone a multa por insólito error
Chile

Tras denuncia arbitral: Huachipato se expone a multa por insólito error

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo