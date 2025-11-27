Humberto “Chupete” Suazo dejó el fútbol, pero el fútbol no lo quiere dejar a él. Por esta razón, Monterrey le realizó un emotivo homenaje a uno de los mejores jugadores de su historia.

“El hombre venido del planeta gol” se retiró de profesionalismo a los 44 años, jugando para San Luis de Quillota. En Rayados pasó los mejores momentos de su carrera, por lo cual el club decidió hacerle tributos a la altura de uno de los máximos goleadores de su historia.

Las palabras de Chupete Suazo

En la previa del partido entre Monterrey y América, por los cuartos de final de ida de la Liga MX, fue el momento elegido para honrar a Chupete Suazo. Una de las calles del Estadio BBVA fue bautizada con su nombre, además fue inaugurado un muro de honor de las leyendas del club, teniendo al sanantonino como el primer integrante.

“La verdad es que soy poco de emocionarme. Es un momento muy hermoso para mí junto a mi familia”, indicó Suazo. Incluso, la hinchada de Rayados mostró una bandera grande con su imagen y Sergio Canales, volante español del equipo, celebró como Chupete su gol en la victoria por 2-0. Parecía que todos los homenajes eran pocos.

“Que reconozcan algo muy importante, siendo extranjero, con casi 6 años y medio en esta institución… Es algo muy lindo y emocionante, y espero que siga siendo así”, complementó Suazo. El formado en Universidad Católica jugó 255 partidos en Monterrey y anotó 122 goles.

Chupete Suazo llegó en 2007 a Rayados y su primera etapa duró hasta 2009. Luego de estar a préstamo en Real Zaragoza, regresó a mediados de 2010 y se quedó hasta fines de 2014. Si bien ganó cinco títulos con el club, eligió dos momentos muy especiales para él.

“Para mí el 2009 y mi regreso en 2010 fueron dos momentos muy felices, ya que se lograron dos Ligas. Son los momentos que me marcaron para estar en la historia del club“, cerró un emocionado Humberto Andrés Suazo Pontivo.