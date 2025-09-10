Colo Colo se prepara para un final de temporada en el que tendrá importantes cambios. El Cacique no lo ha pasado nada de bien en el año de su centenario y, con la llegada de Fernando Ortiz, se prepara para un nuevo proceso.

Esto de seguro traerá varias salidas y caras nuevas. Uno de los nombres que podría partir del Estadio Monumental es Sebastián Vegas, quien se encuentra a préstamo por toda la campaña del 2025, pero debe volver a México en 2026.

El zaguero ha sido uno de los puntos altos en los últimos partidos y, conociendo desde antes al nuevo DT, no ve con malos ojos seguir. Eso sí, todo dependerá del acuerdo al que pueda llegar con el Monterrey, los dueños de su pase y quienes tendrán la decisión final.

Sebastián Vegas abre la puerta a su continuidad en Colo Colo

El futuro de Sebastián Vegas en Colo Colo para la temporada 2026 es todo un misterio. El defensor termina su préstamo a fin de año y debe regresar al Monterrey para cumplir con lo que le queda de contrato.

Sebastián Vegas reveló que quiere quedarse en Colo Colo. Foto: Photosport.

Y si bien no es algo que le preocupe por ahora, el zaguero decidió sacar la voz al respecto para aclarar su postura. “Hasta el día de hoy he tratado de ir día a día, de no pensar en eso“, comenzó señalando en conferencia de prensa.

Tras ello, Sebastián Vegas reconoció que le gustaría seguir en Colo Colo y está dispuesto a negociarlo. “Claramente todas las opciones son viables, me puedo quedar, conversar, renovar el préstamo y estoy abierto eso, con muchas ganas“.

Aunque más allá del deseo, el defensor remarcó que por ahora sólo piensa en seguir levantando al Cacique después de meses complejo. “Lo más importante es ir día a día, ganar el fin de semana y después veremos lo que pase más adelante“.

Quedará esperar para ver si es que en las oficinas del Estadio Monumental deciden apostar por su continuidad. El arribo de Fernando Ortiz puede jugar un rol clave, ya que lo conoce de antes y podría ponerlo como una de sus exigencias.

Sebastián Vegas por ahora sólo trabaja con la mira puesta en lo que será la Supercopa entre Colo Colo y la U. El defensor está tratando de pelear una camiseta de titular con el nuevo técnico del Cacique y así sumar confianza para quedarse otro año más.

¿Cuáles son los números de Sebastián Vegas en Colo Colo?

Previo a la Supercopa, Sebastián Vegas ha logrado disputar un total de 30 partidos oficiales con Colo Colo. En ellos ha marcado 3 goles, no tiene asistencias y alcanza los 2.415 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Sebastián Vegas y el plantel de Colo Colo entrenan para lo que será el estreno de Fernando Ortiza. El Tano dirigirá su primer partido en el Cacique este domingo en la Supercopa ante la U este 14 de septiembre desde las 15:00 horas.

