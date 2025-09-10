La primera semana de Fernando Ortiz al mando de Colo Colo ha sido muy intensa. El técnico tuvo entrenamientos de más de dos horas y que han maravillado al plantel.

En los últimos días se ha conocido un poco de lo que ha sido el estilo del reemplazante de Jorge Almirón. Ahí, además de su cercanía, su exigencia y lo detallista en cada jugador, han alabado lo que está generando en la interna, tal como lo reveló Sebastián Vegas.

El defensor es el primero de los integrantes del Eterno Campeón que enfrenta a los micrófonos para referirse a lo que ha sido el inicio del proceso del Tano. El zaguero destacó la forma de trabajo que tiene el DT y aplaudió lo que está pasando con los juveniles.

Sebastián Vegas se ilusiona con la llegada de Fernando Ortiz a Colo Colo

El ciclo de Fernando Ortiz ha arrancado con todo en Colo Colo. El plantel del Cacique ha estado trabajando al máximo para ponerse a tono de cara al estreno del Tano en la banca, el que será nada menos que en la definición de la Supercopa de Chile ante la U.

Fernando Ortiz le ha sacado el jugo al plantel de Colo Colo en su primera semana. Foto: Colo Colo.

Sebastián Vegas habló este miércoles en conferencia de prensa y se refirió a lo que será el encuentro. “Me parece que nos estamos preparando de buena forma, la llegada de un entrenador renueva los ánimos, genera expectativas. Llevamos una semana, entendemos lo que quiere y busca, así que nos preparamos de buena forma para el partido“.

El defensor ya compartió con Fernando Ortiz en México, por lo que aprovechó para destacar sus cualidades. “Me tocó trabajar con él en Monterrey y es una persona respetuosa del jugador, entiende perfecto su rol. Tiene claro lo que quiere en su equipo y lo ha mostrado al plantel en videos, entrenamientos y la semana pasada, que trató de cortar bastante los entrenamientos para que entendamos“.

En esa misma línea, remarcó que el DT ha ido metiendo su propuesta de inmediato. “Hicimos sesiones de fútbol, me parece que lo vamos entendiendo bien y estamos con ganas de apoyarlo. El plantel es profesional, con ganas y que apoya la idea del entrenador, que es lo más importante“.

Sobre cambios que se puedan ver en el estreno, Sebastián Vegas enfatizó en que “las cosas que busca el nuevo entrenador, unas nos pidió Hugo y otras Fernando. Por eso nos vino bien esta semana para trabajar con él, nos dijo lo que buscaba, cómo atacar y defender. El plantel va asimilando, no es de la noche a la mañana, pero ha sido calmo y respetuoso para entender que son pequeñas cositas que puede meter en la semana para llevarlas a cabo“.

Además, el defensor aprovechó de valorar el rol que están tomando los canteranos. “En una etapa anterior le gustaba entrenar con jóvenes y es bueno, porque hay buenos jugadores en cadetes, con ganas y condiciones. Los que han subido lo han hecho bien, eso le da dinámica al plantel porque siempre es bueno llenarse de energías nuevas y jugadores jóvenes“.

“A muchos los necesitamos, nos empujarán a dar esa intensidad ,fuerza y juventud que tienen. Me gusta verlo, es positivo, tratamos de ayudarlos y darles confianza para que su adaptación sea rápida, porque sabemos que pueden salvarnos el fin de semana también“, sentenció.

¿Cuáles son los números de Sebastián Vegas en Colo Colo?

Previo a la Supercopa, Sebastián Vegas ha logrado disputar un total de 30 partidos oficiales con Colo Colo. En ellos ha marcado 3 goles, no tiene asistencias y alcanza los 2.415 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo debuta Fernando Ortiz en Colo Colo?

Sebastián Vegas y el plantel de Colo Colo entrenan para lo que será el estreno de Fernando Ortiz en la banca. El Tano dirigirá su primer partido al mando del Cacique este domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas en la Supercopa ante la U.