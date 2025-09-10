Este martes la selección chilena cerró su participación en las Eliminatorias Sudamericanas. En el Estadio Nacional, la Roja igualó sin goles con Uruguay en un duelo entretenido y que tuvo a un invitado muy especial desde Colo Colo.

Fernando Ortiz, el nuevo técnico del Cacique, dijo presente en el coloso de Ñuñoa esta noche. ¿La razón? Quería ver en vivo y en directo a dos jugadores a los que espera en el Estadio Monumental: Lucas Cepeda y Vicente Pizarro.

El extremo y el mediocampista no han logrado entrenar bajo las órdenes del DT al estar con la Roja en la última semana. Es por ello que el argentino decidió adelantar trabajo y los estuvo mirando enfrentar a la Celeste.

Lucas Cepeda y Vicente Pizarro juegan bajo la mirada de Fernando Ortiz

Colo Colo tuvo una intensa primera semana de trabajo al mando de Fernando Ortiz. Sin embargo, el Tano no ha podido contar con dos figuras claves para el Cacique como lo son Lucas Cepeda y Vicente Pizarro.

Fernando Ortiz está analizando a cada jugador de Colo Colo, incluso a los que todavía no pudo dirigir. Foto: Colo Colo.

El DT llegó a ver a ambos en su presentación con la selección chilena ante Uruguay. Ahí el técnico habló con Mundo Cracks, donde adelantó lo que será la Supercopa, un título al que abordó como algo que “es más que nada para la gente que se lo merece“.

Fernando Ortiz dijo estar muy contento en sus primeros días con el Cacique. “Muy bien, en el caso de Colo Colo me he sentido muy respaldado. Es una familia que es inmensa y estoy agradecido de Colo Colo“.

En esa misma línea, se refirió a lo que será la Supercopa ante la U. “Preparando el significado del Superclásico. Ojalá lo podamos sacar para adelante“, reconoció el estratega.

Finalmente y al ser consultado por la polémica que ha tenido su archirrival con la ANFP por la programación, fue categórico. “Está confirmado, así que vamos a jugar“.

Fernando Ortiz llega a ver a Lucas Cepeda y Vicente Pizarro, dos que se sumarán este miércoles a las prácticas en Colo Colo. El Cacique comienza a preparar la Supercopa ante la U, donde el DT espera sumar su primer título.

¿Cuándo debuta Fernando Ortiz en Colo Colo?

Fernando Ortiz tiene plantel completo para trabajar con Colo Colo para su debut. El DT hará su estreno en la banca del Cacique en la Supercopa ante la U este domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas.

Así está Colo Colo en la tabla de la Liga de Primera

