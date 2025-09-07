La era de Fernando Ortiz en Colo Colo ya empezó. El DT debutará recién el 14 de septiembre para la Supercopa contra U. de Chile, pero ya se encuentra al mando del equipo y comienza a imponer su estilo, con entrenamientos largos y una particular cercanía al plantel.

Este sábado 6 de septiembre, el entrenador disputó sus primeros amistosos en el Monumental. El Cacique enfrentó a las categorías Sub 20 y Sub 18 en las canchas de Macul, donde triunfó por un global de 6-1.

Entre las grandes novedades de estos partidos estuvo la anotación de Salomón Rodríguez, uno de los criticados jugadores de la temporada alba, y la presencia de algunos juveniles.

Manley Clerveaux es uno de los jóvenes que ha llamado la atención del entrenador. Además, el DT contó con Leandro Hernández y Cristián Alarcón, delanteros de la cantera alba. Cabe recordar que Francisco Marchant y Nicolás Suárez están concentrados con la Roja Sub 20, y tendrán que esperar un poco más para mostrar sus armas frente al nuevo técnico del Cacique.

Inicia la era de Fernando Ortiz en Colo Colo

En su llegada, Fernando Ortiz comentó que “Colo Colo tiene un plantel riquísimo en todo sentido, jugadores de experiencia y juventud que hacen un mix importante. Eso vimos este semestre y lo que sucedió en años anteriores. Por eso tomamos la decisión de venir con mi cuerpo técnico”.

“Me gusta mucho el trabajo de fuerzas básicas. Yo salí de allí. Soy de la idea que si el joven hace las cosas que quiero y pretendo, va a jugar. Hay calidad en los jóvenes que hay en el plantel, ojalá se puedan quedar mucho tiempo para disfrutarlo”, complementó.

