Colo Colo no piensa en otra posible suspensión de la Supercopa de Chile, definición que enfrentará al Cacique en un nuevo Superclásico contra Universidad de Chile, este domingo 14 de septiembre, en el estadio Santa Laura.

El duelo se ha postergado incontables veces, considerando que debía jugarse a inicios de temporada. Sin embargo, el 18 de septiembre la U debe estar en Perú jugando la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, contra Alianza Lima.

Los azules ya advirtieron que, de no postergarse el duelo ante Colo Colo, afrontarán la Supercopa con juveniles para privilegiar la Copa Sudamericana. Además, ese no es el único problema.

“Milad me aseguró que la Supercopa se va a jugar el 14”

El estadio Santa Laura tiene trabajos a sus alrededores y las autoridades de la Región Metropolitana ya advirtieron que, de no terminarse, el duelo no tendrá la autorización. Como si fuera poco, hay recursos de protección presentados por la modalidad de venta de entradas, que permite sólo mayores de 55 años entre los asistentes.

Mosa llamó a Milad: la Supercopa no se suspende.

“Yo hace una hora atrás hablé con el presidente del fútbo chileno, Pablo Milad, justamente para preguntarle y decirle cuál es la posición de Colo Colo con respecto a estas innumerables versiones que salen”, dijo Aníbal Mosa a Dale Albo.

El presidente de Blanco y Negro agregó que “esa versiones que Universidad de Chile no quiere jugar, que hay unos recursos de protección por allá y por acá… Y él me ha asegurado que el partido se va a jugar el 14, y para eso estamos trabajando nosotros, para ganar esa copa el día 14”.

Respecto al deseo de que se juegue en ida y vuelta, Mosa sentenció que “yo creo que está descartado porque salieron entradas a la venta, hablé con Milad y dice que están todas las autorizaciones. Además hay un tema de fechas que impediría en hacerla en otro momento”.