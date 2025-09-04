La Supercopa vive horas decisivas en su organización, donde la ANFP ha programado para el 14 de septiembre el duelo entre Colo Colo y Universidad de Chile, en el estadio Santa Laura.

Si bien ahora es la U la que busca no disputar el encuentro con la última planificación, entendiendo que estarán mentalizados en la llave de cuartos de final de la Copa Sudamericana contra Alianza Lima, ahora suman otro problema.

Desde la comuna de Independencia el alcalde Agustín Iglesias se ha negado a la realización del encuentro, por lo que pidió ante el ministerio de Seguridad tomar cartas en el asunto.

Si bien no les corresponde autorizar o no un encuentro, el ministro Luis Cordero emitió una declaración que puede llegar a poner una lápida a la Supercopa: “Un estadio en obras no puede tener un partido de fútbol”.

Así avanzan los trabajos con las nuevas torres de iluminación en Santa Laura.

La Supercopa en duda por el estadio Santa Laura

La Supercopa sigue sumando problemas en la organización para el choque de Colo Colo contra Universidad de Chile, donde, a 10 días, no hay seguridad de que se juegue.

Ahora fue una declaración del ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien deja en evidencia que si Santa Laura no está preparado, por las obras de iluminación, no se puede jugar, más allá de que su oficina no ve esas autorizaciones.

“En mi visita semanal visitamos Independencia y el alcalde fue transparente sobe su posición, me comprometí a evaluar. Un estadio en obras no puede tener un partido de fútbol”, explicó.

En ese sentido dejó en claro que el ministerio de Seguridad no autoriza partidos, pero pone la duda sobre lo que pueda pasar: “Lo demás son informes de seguridad que son emitidos para carabineros y luego le corresponde a la delegación presidencial”.

