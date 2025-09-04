Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Supercopa

La frase que puede lapidar la Supercopa: “Un estadio en obra no puede tener un partido”

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, asegura que hay dudas sobre el partido, más allá de que él no da las autorizaciones del encuentro.

Por Cristián Fajardo C.

Los arreglos en Santa Laura están en la mira de las autoridades.
Los arreglos en Santa Laura están en la mira de las autoridades.

La Supercopa vive horas decisivas en su organización, donde la ANFP ha programado para el 14 de septiembre el duelo entre Colo Colo y Universidad de Chile, en el estadio Santa Laura.

Si bien ahora es la U la que busca no disputar el encuentro con la última planificación, entendiendo que estarán mentalizados en la llave de cuartos de final de la Copa Sudamericana contra Alianza Lima, ahora suman otro problema.

Desde la comuna de Independencia el alcalde Agustín Iglesias se ha negado a la realización del encuentro, por lo que pidió ante el ministerio de Seguridad tomar cartas en el asunto.

Si bien no les corresponde autorizar o no un encuentro, el ministro Luis Cordero emitió una declaración que puede llegar a poner una lápida a la Supercopa: “Un estadio en obras no puede tener un partido de fútbol”.

Así avanzan los trabajos con las nuevas torres de iluminación en Santa Laura.

Así avanzan los trabajos con las nuevas torres de iluminación en Santa Laura.

Patricio Yáñez se aburre de la improvisación de la Supercopa: “Hay que sacarla del mapa”

ver también

Patricio Yáñez se aburre de la improvisación de la Supercopa: “Hay que sacarla del mapa”

La Supercopa en duda por el estadio Santa Laura

La Supercopa sigue sumando problemas en la organización para el choque de Colo Colo contra Universidad de Chile, donde, a 10 días, no hay seguridad de que se juegue.

Publicidad

Ahora fue una declaración del ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien deja en evidencia que si Santa Laura no está preparado, por las obras de iluminación, no se puede jugar, más allá de que su oficina no ve esas autorizaciones.

“En mi visita semanal visitamos Independencia y el alcalde fue transparente sobe su posición, me comprometí a evaluar. Un estadio en obras no puede tener un partido de fútbol”, explicó.

En ese sentido dejó en claro que el ministerio de Seguridad no autoriza partidos, pero pone la duda sobre lo que pueda pasar: “Lo demás son informes de seguridad que son emitidos para carabineros y luego le corresponde a la delegación presidencial”.

Publicidad
Caamaño se suma a las críticas por la Supercopa: “Tienen 40 días más para jugarla”

ver también

Caamaño se suma a las críticas por la Supercopa: “Tienen 40 días más para jugarla”

Lee también
Advertencia del Gobierno por amenazas a Almirón: "Colo Colo debe..."
Colo Colo

Advertencia del Gobierno por amenazas a Almirón: "Colo Colo debe..."

Ministro de Seguridad y su pasión por un grande: "iba a galería"
Chile

Ministro de Seguridad y su pasión por un grande: "iba a galería"

Gobierno responde a pedido de clubes por Carabineros en los estadios
Chile

Gobierno responde a pedido de clubes por Carabineros en los estadios

Crece la preocupación en Argentina por la salud del DT de Boca
Internacional

Crece la preocupación en Argentina por la salud del DT de Boca

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo