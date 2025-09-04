La Supercopa se ha tomado la polémica del fútbol nacional, donde el 14 de septiembre se deben enfrentar Colo Colo vs. Universidad de Chile, en un duelo que se viene posponiendo desde el mes de enero.

Por lo mismo, la U ha encendido la crítica contra la ANFP, teniendo en cuenta de que se jugaría días antes de la posible llave por los cuartos de final ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana.

Eso no es todo, porque desde Quilín han llevado adelante una batalla para jugar de todas maneras en el estadio Santa Laura, pese a la negativa del alcalde de Independencia por reparaciones en el reducto, que lo hacen peligroso.

Algo que hace patear el tablero al histórico Patricio Yáñez, quien asegura que esta copa ya se ha transformado en un verdadero problema y que, a esta altura, ya es mejor ni jugarla: “Esta copa hay que sacarla del mapa”.

La U estima que el 18 de septiembre jugará ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

¿Cuándo se podría jugar la Supercopa?

Fue en Deportes en Agricultura donde el histórico jugador de Colo Colo asegura que son tantos los problemas que se han dado con la Supercopa, que es mejor no jugarla o inventar otra cosa.

“Una copa de menor importancia dentro de la liga chilena, no la jueguen. Si no hay donde jugar, el alcalde expresó y mostró cómo está Santa Laura con los hoyos de las torres de iluminación”, explicó.

En ese sentido llama a aceptar que el partido se salió de las manos y que hay que buscar otras soluciones a un duelo que hubo constantes fallos para las programaciones.

“Con una reunión para hacer ver que no se puede jugar. Vean los ganadores de este año y jugar cuadrangular, o cuando se juegue el Mundial Sub 20. Pero ya chao, no merece mayor comentario la ineptitud para hacer programaciones”, finalizó..

