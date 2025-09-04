La Supercopa sigue dejando problemas, más que ahora hay una guerra de declaraciones entre la ANFP y Universidad de Chile, quienes se niegan a jugar el 14 de septiembre contra Colo Colo. si les dan la clasificación a la Copa Sudamericana en Conmebol.

Los azules jugarían el 18 de septiembre ante Alianza Lima en Perú el primer duelo de la llave de los cuartos de final, lo que ha generado una polémica en la dirigencia de Azul Azul.

Por lo mismo, el presidente Michael Clark, dejó sobre la mesa la idea de jugar con juveniles ese choque ante los albos en el estadio Santa Laura, lo que hace tambalear una vez más el encuentro.

Algo que encontró, en este punto, el apoyo de un crítico de su gestión, pero que cree que la ANFP interrumpe la Liga de Primera, teniendo en cuenta de que después tendrá días libres para poder jugar el partido.

La U se niega a jugar la Supercopa si la Conmebol los deja en la Copa Sudamericana. Foto: Andres Pina/Photosport

¿Cuándo más se puede jugar la Supercopa?

Así lo dejó en claro en Deportes en Agricultura el periodista Cristián Caamaño, quien deja en claro que es muy raro el movimiento de la ANFP de jugar justo en este momento.

“Lo que pasa es que hemos sido críticos por la programación, no por el afán de la ANFP, es bueno que se juegue, si no por interrumpir el campeonato, es que después habrá 40 días donde no se va a disputar”, explicó.

“No es solamente que jueguen la U con Colo Colo, interrumpes dos equipos como La Serena e Iquique que se juegan algo importante. Para Iquique no es lo mismo jugar contra un DT recién llegado que 30 días después, La Serena debe pensar lo mismo, de querer agarrar a la U que viene poco fina”, detalló.

En ese sentido, deja las dudas en la ANFP para que den explicaciones: “Por qué el afán de interrumpir el campeonato, la ANFP decidió cortar el torneo para la Supercopa si tienen 40 días más para programarlo, además con todas las condiciones publico sobre 55 años, solo personal de los clubes y ex jugadores. No hay explicación”.

