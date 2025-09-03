La Supercopa 2025 tiene otra una nueva polémica que pone en jaque su desarrollo. Ahora es Universidad de Chile el club que no está ni ahí con jugarla el domingo 14 de septiembre, esto por su hipotético duelo ante Alianza Lima de unos días más tarde por la Sudamericana.

Michael Clark, presidente de Azul Azul, amenazó que como club están dispuestos a jugar con juveniles en esa jornada si son obligados a salir a la cancha del Estadio Santa Laura, un escenario poco ideal para la disputa del trofeo de campeones.

“Se debió haber jugado a comienzo de año, la U quiso jugar, se hicieron esfuerzos pero no se jugó. Se suspendió y después hubo presiones de la Garra Blanca (…) Si nos obligan a jugar la Supercopa, planteamos la idea de jugar con juveniles”, afirmó el mandamás azul.

Más voces azules rechazan jugar la Supercopa 2025

La de Clark no fue la única voz de Azul Azul en rechazar tajantemente jugar la Supercopa ante los albos. José Ramón Correa, director de la concesionaria, afirmó sin tapujos en su arribo desde Paraguay que “si nosotros pasamos a cuartos de final de la Sudamericana, la Supercopa tiene que suspenderse”.

Colo Colo y Universidad de Chile deberían enfrentarse por la Supercopa 2025 el domingo 14 de septiembre en el Estadio Monumental. | Foto: Photosport.

“¿Por que la ANFP está obsesionada con jugar el 14 de septiembre? Lo encuentro raro que con un partido que debió jugarse el año pasado, ahora estén obsesionados con el 14 de septiembre, cuando va a ser a cuatro días de disputar el paso a semifinal de Sudamericana”, agregó.

Para cerrar, el dirigente azul sostuvo que “no sé si no habrán más fechas, el año tiene 365 días y si no habían más fechas ojalá lo hubiesen comunicado un poco antes”.

¿Cuándo se jugará la Supercopa 2025 entre Colo Colo y Universidad de Chile?

Albos y azules se deben enfrentar el domingo 14 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.