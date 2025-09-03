Universidad de Chile trata de mover a la normalidad luego de movidas jornadas, donde también sufrió una dura derrota en el Superclásico, al caer por 1-0 ante Colo Colo en el estadio Monumental.

Un duelo que dejó varias polémicas, por ejemplo con Charles Aránguiz, quien salió a criticar el árbitro Cristián Garay, además de dejar sobre la mesa que siempre favorecen a los albos en los cobros en ese reducto.

Palabras que han dado que hablar en los siguientes días y donde muchos han pedido una denuncia en contra del volante, por sus duros dichos contra el arbitraje.

Pero este martes se conocieron las resoluciones del Tribunal de Disciplina, donde apareció el nombre de Aránguiz con un castigo de una fecha, por lo que será baja en la U en el próximo partido.

Charles Aránguiz sumó la quinta amarilla en el torneo. Foto: Javier Vergara/Photosport

¿Qué partido se pierde Charles Aránguiz en U de Chile?

Esto tiene que ver porque durante el compromiso el volante alcanzó las cinco tarjetas amarillas, lo que le significó quedar suspendido para el próximo partido de los azules.

Ese encuentro por la Liga de Primera corresponde a la visita a Deportes La Serena, agendado para el 28 de septiembre, donde también tendrán la baja del suspendido por dos fechas Franco Calderón.

Un duro panorama que tendrá la U en los próximos días, donde todavía está en veremos el juego del 14 de septiembre donde deben enfrentar a Colo Colo en la Supercopa, en el estadio Santa Laura.

