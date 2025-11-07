Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Deportistas chilenos

Los primos Grimalt protagonizan bullalbo momento al ser consultados qué equipo de fútbol les gusta

Los primos Grimalt compartieron un simpático momento bullalbo al ser consultados de qué equipo de fútbol son. Uno es azul y el otro blanco.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
Marco y Esteban Grimalt revelaron Superclásico...
© Getty ImagesMarco y Esteban Grimalt revelaron Superclásico...

Los destacados jugadores de voleibol playa nacionales, Marco y Esteban Grimalt, revelaron de qué equipo de fútbol son hinchas. Y no: por más parecidos que puedan ser y por mucho que algunos no logren diferenciarlos, tienen gustos totalmente opuestos.

Invitados al programa Máximas de TNT Sports, a los deportistas criollos les consultaron directamente de qué equipo son, y fue Superclásico.

Marco, vestido con un chaquetón azul y polera gris oscuro, es fanático de Universidad de Chile, mientras Esteban, de “paletó” negro y polera gris oscuro, es de Colo Colo.

Los Grimalt tras su insólita clasificación ante Canadá: “No es la mejor manera de ganar, pero son cosas que pasan”

ver también

Los Grimalt tras su insólita clasificación ante Canadá: “No es la mejor manera de ganar, pero son cosas que pasan”

Los cracks de vóley chileno son bullalbos

Si bien ambos han sido vistos alguna vez en el estadio de sus respectivos equipos, por primera vez los voleibolistas revelan que llevan al Cacique y al Chuncho, respectivamente, en el corazón.

Tweet placeholder

Y parecidos, el momento fue gracioso… al ser consultados, Marco hizo la U con la mano, mientras Esteban realizó el gesto del garrero. También parecido, pero diametralmente distinto.

Publicidad

¿De qué equipo soy? Yo estoy de azul, soy de la U“, dijo Marco. “Yo de Colo Colo“, agregó Esteban entre risas.

La fotografía de Cristopher Toselli en entrenamiento con Esteban y Marco Grimalt

ver también

La fotografía de Cristopher Toselli en entrenamiento con Esteban y Marco Grimalt

Sobre la misma Marco Grimalt contó que por lo general no se juntan a ver los Superclásicos, pero “nos hueviamos ahí con los resultados, pero en sano“. Esteban sentenció juguetón que “yo he sido feliz más tiempo (que Marco) durante la vida, aunque ahora estamos en un mal momento“.

Lee también
“No es la mejor manera de ganar, pero son cosas que pasan”
Juegos Olímpicos París 2024

“No es la mejor manera de ganar, pero son cosas que pasan”

Los Grimalt siguen vivos en París 2024 por insólita situación
Juegos Olímpicos París 2024

Los Grimalt siguen vivos en París 2024 por insólita situación

¿Cuándo juegan los primos Grimalt el repechaje del Voleibol Playa?
Juegos Olímpicos París 2024

¿Cuándo juegan los primos Grimalt el repechaje del Voleibol Playa?

Claudio Palma pide que Colo Colo sea como el de la quiebra para renacer
Colo Colo

Claudio Palma pide que Colo Colo sea como el de la quiebra para renacer

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo