Los destacados jugadores de voleibol playa nacionales, Marco y Esteban Grimalt, revelaron de qué equipo de fútbol son hinchas. Y no: por más parecidos que puedan ser y por mucho que algunos no logren diferenciarlos, tienen gustos totalmente opuestos.

Invitados al programa Máximas de TNT Sports, a los deportistas criollos les consultaron directamente de qué equipo son, y fue Superclásico.

Marco, vestido con un chaquetón azul y polera gris oscuro, es fanático de Universidad de Chile, mientras Esteban, de “paletó” negro y polera gris oscuro, es de Colo Colo.

Los cracks de vóley chileno son bullalbos

Si bien ambos han sido vistos alguna vez en el estadio de sus respectivos equipos, por primera vez los voleibolistas revelan que llevan al Cacique y al Chuncho, respectivamente, en el corazón.

Y parecidos, el momento fue gracioso… al ser consultados, Marco hizo la U con la mano, mientras Esteban realizó el gesto del garrero. También parecido, pero diametralmente distinto.

“¿De qué equipo soy? Yo estoy de azul, soy de la U“, dijo Marco. “Yo de Colo Colo“, agregó Esteban entre risas.

Sobre la misma Marco Grimalt contó que por lo general no se juntan a ver los Superclásicos, pero “nos hueviamos ahí con los resultados, pero en sano“. Esteban sentenció juguetón que “yo he sido feliz más tiempo (que Marco) durante la vida, aunque ahora estamos en un mal momento“.