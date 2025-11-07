En uno de sus mejores partidos en el año, Deportes Iquique dejó atrás los múltiples porrazos que lo tienen colista del torneo y brilló como nunca. En un partidazo, los del norte vencieron como visita por 2-1 a Unión La Calera.

Y de entrada la dupla técnico de Rodrigo Guerrero con Manuel Villalobos se impuso en cancha, ya que liderador por Álvaro Ramos abrieron la cuenta en suelo cementero. Con una espectacular pirueta, el Chanchito puso la ilusión celeste en la Liga de Primera.

Tras eso, el empate del juvenil Joaquín Soto puso la incertidumbre para los Dragones Celestes, pero a los 33 minutos fue Misael Dávila quien desniveló nuevamente.

El golazo de Iquique para seguir con vida en el torneo

Deportes Iquique logró un valioso triunfo 2-1 ante Unión La Calera, donde todos los flashes se fueron con la notable acrobacia de Álvaro Ramos. El Chanchito abrió la cuenta y se llenó de aplausos en la región de Valparaíso.

Tweet placeholder

En la segunda mitad, los locales se fueron con todo a buscar el empate, pero la inocente expulsión de Fabrizio Tomarelli los dejó con 10 hombres. De ahí en más, los celestes administraron el juego.

Publicidad

Publicidad

Con estos valiosos tres puntos, Deportes Iquique dejó al rojo vivo la lucha por evitar el descenso cuando muchos los daban por sentenciados. Matemáticamente siguen últimos, pero más cerca de Unión Española, Limache y Everton.

Tweet placeholder

Ahora, los Dragones Celestes se jugarán el todo o nada en las siguientes tres fechas, donde los espera un duro fixture. Primero será local ante Cobresal, luego visita a Everton (rival directo) y cierra en el norte con U de Chile.

Publicidad

Publicidad

Así quedó la tabla de posiciones: