Deportes Limache está con la soga al cuello en la lucha por evitar el descenso y también con sus fuerzas básicas. Eso, porque debe sumar por obligación al menos 85 minutos Sub 21 por partido, en los cuatro duelos que le restan.

Por eso, con miras al desafío ante U de Chile, el elenco tomatero planifica la estrategia con tal de sumar puntos en Santa Laura y minutaje juvenil. Con ese panorama por delante, Víctor Rivero tomó la palabra y habló del momento de su equipo.

“Es un año de mucho crecimiento, de mucha experiencia. Estamos peleando en dos ámbitos con algo inédito en un cupo internacional (Copa Chile) y en otra el descenso, que es estresante”, dijo a Pelota Parada, de TNT Sports.

En Limache reclaman por los juveniles de equipos grandes

Víctor Rivero, DT de Limache, aprovechó la instancia para hacer un fuerte descargo por el momento que vive el equipo en materia de minutaje juvenil. Ahí está obligado a poner casi todos los minutos de sus partidos a un jugador Sub 21.

Víctor Rivero quiere hacer historia en Limache /Photosport

“Está demostrado porque la letra chica de este reglamento perjudica a los equipos chicos. En el cumplimiento de este reglamento, en cancha los equipos grandes tienen menos minutos reales de participación y lo cumplen por los procesos sub 20 y sub 17″, disparó.

Siguiendo con su firme reclamo, el entrenador cervecero aseguró que en elencos como Colo Colo y U de Chile “son 10 partidos aproximadamente donde no suman minutos en cancha (juveniles)”.

“Tenemos la exigencia de cumplir 90 minutos con un juvenil el resto del campeonato, pero mas allá del sistema, la forma de jugar no cambiará”, cerró, con miras al partido del domingo ante la U.