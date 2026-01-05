En las últimas horas el mercado de fichajes del fútbol chileno se ha movido y mucho en Colo Colo. El Cacique no sólo está a detalles de cerrar la salida de Alan Saldivia a Brasil, sino que también la de Vicente Pizarro al fútbol argentino.

Mientras el defensor tiene todo listo para ir a Vasco da Gama, al Vicho lo vienen a buscar desde Rosario Central. De hecho, se conoció que el acuerdo está prácticamente listo gracias a la cercanía con un viejo conocido: Jorge Almirón.

El nuevo técnico del Canalla pidió exclusivamente al volante para su equipo y este lunes, en su presentación, no dudaron en consultarle al respecto. Eso sí, su respuesta fue una serie de frases en las que no confirmó nada, pero dejó claro que quiere meter mano en algunos puestos.

Jorge Almirón le hace el quite a Vicente Pizarro y Colo Colo

Vicente Pizarro y Jorge Almirón podrían reencontrarse lejos de Colo Colo. El técnico fue presentado en Rosario Central este lunes y, entre sus pedidos para reforzar al equipo, está el Vicho como una de las prioridades.

Jorge Almirón puede llevarse a Vicente Pizarro a Rosario Central y Colo Colo mira atento. Foto: Photosport.

En su presentación, el ex DT albo no escondió su alegría por este nuevo desafío tras su polémica salida del Estadio Monumental. “Realmente, emocionado. Lo hablaba con el presidente antes de la presentación con los jugadores. Siempre es empezar de cero“.

“Más allá de la experiencia que uno tiene… Tengo muchas expectativas, muchos nervios. Quiero ser parte de la historia. El equipo hizo una buena temporada el año pasado. Ojalá podamos hacer una buena campaña, que podamos representar bien al club. Las veces que he venido a este estadio, se siente mucho la presencia de la gente. Lo tenemos a favor“, añadió.

Jorge Almirón aseguró que quiere repetirse el plato que tuvo en Colo Colo en 2024 con la gran participación en Copa Libertadores. “Tengo una gran expectativa. Mejor así, que la energía esté positiva, que haya confianza y exigencia. La presencia de Di María es muy importante. Lo ha hecho muy bien. El equipo lo hizo muy bien. Las expectativas son las que son. Hay que asumir las responsabilidades. Estamos muy contentos por eso“.

Fue tras ello que el DT entró de lleno en materia de refuerzos, con Vicente Pizarro como uno de los temas. “Lo que he charlado con el presidente y Federico es que no se mencionen puestos y jugadores. Que trabajen con normalidad“.

“Me consta que se ha avanzado en algunas cosas y sé que hay pedidos por jugadores del club. Hay que buscar que el plantel sea competitivo. Esperemos que pronto se pueda reforzar el equipo y redondear el plantel. Va a haber mucha competencia“, complementó.

Finalmente y en esa misma línea, Jorge Almirón avisó que Vicente Pizarro puede ser uno más de los nombres que quiere sumar a Rosario Central. “No vamos a tocar demasiado, solamente algunos matices, este equipo hizo una comunión con la gente y no vamos a tocar demasiado“, cerró.

¿Cuáles fueron los números de Vicente Pizarro en Colo Colo?

Vicente Pizarro dejará Colo Colo para jugar en Rosario Central luego de haber disputado un total de 171 partidos oficiales. En ellos aportó con 13 goles y 7 asistencias en los 10.396 minutos dentro de la cancha.

