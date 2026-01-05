Colo Colo está avanzando lo más rápido posible en el mercado de fichajes del fútbol chileno para el 2026. Este lunes se conoció que el Cacique tendrá dos importantes salidas, pero lo que nadie sabía era que uno ya tiene un reemplazante prácticamente listo.

Alan Saldivia y Vicente Pizarro dejarán el Estadio Monumental para dar el salto al extranjero después de mucho esperarlo. Aunque en el caso del primero, la noticia se esperaba hace rato y, en silencio, el club negoció con quien tomará su lugar: Óscar Salomón.

El formado en Boca Juniors es el elegido por Fernando Ortiz para afirmar la defensa del Cacique en el 2026. Esto, considerando que ya se fueron Emiliano Amor y Sebastián Vegas, dejando el resto de espacio a la cantera.

Óscar Salomón cerca de tomar el lugar de Alan Saldivia en Colo Colo

En Colo Colo se preparan para la salida de Alan Saldivia con un reemplazante ya definido. El Cacique da importantes pasos en el fichaje de Óscar Salomón, argentino de 26 y que fue campeón en el vecino país el año pasado.

Óscar Salomón asoma como el reemplazante de Alan Saldivia en Colo Colo. Foto: Getty Images.

Con la camiseta de Platense, el trasandino alcanzó la gloria al otro lado de la cordillera y ahora se prepara para llegar al Estadio Monumental para tomar el puesto del uruguayo. Algo que puede pasar en las próximas horas.

La noche de este domingo en su canal de YouTube el periodista Edson Figueroa se refirió al mercado del Cacique y reveló en qué está la negociación. “Es muy probable que Óscar Salomón se transforme en jugador de Colo Colo“, lanzó.

Esto podría ocurrir este mismo miércoles, cuando se lleve a cabo la reunión de directorio para aprobar la salida de Alan Saldivia y Vicente Pizarro. Ahí también se afinarán los últimos detalles con el jugador para así dejar todo listo lo antes posible.

Eso sí, cabe recordar que Newell’s Old Boys también se metió en la pelea por su fichaje y complica las cosas. Aunque en cuanto a dinero, el Eterno Campeón podría sacar una leve ventaja.

Colo Colo espera concretar la salida de Alan Saldivia para poder avanzar en el arribo de Óscar Salomón. El Cacique no pierde tiempo y espera asegurar a su nuevo defensa para así enfocarse de lleno en lo que será un 2026 donde están obligados a mejorar lo hecho el año pasado.

¿Cuáles fueron los números de Óscar Salomón en 2025?

Óscar Salomón se prepara para llegar a Colo Colo luego de haber disputado un total de 31 partidos oficiales con Platense. En ellos aportó con 1 gol y 1 asistencia en los 3.420 minutos que estuvo dentro de la cancha.