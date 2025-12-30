Tras un paupérrimo Centenario, Colo Colo intenta llenar el vacío de copas internacionales con un victorioso desempeño en casa. A sabiendas de que la competencia será únicamente local, el Cacique se arma.

Para ello, ya empiezan a gotear los refuerzos para el 2026. Esto, ante la salida masiva que significó el fin de la temporada 2025, con la salida de jugadores como Mauricio Isla y Sebastián Vegas.

Matías Fernández, mientras tanto, se transformó en el primero en estampar su firma en Macul. El lateral derecho, proveniente de Liga de Quito en Ecuador, es uno de los tantos que lucharán por entregarle de nuevo la gloria al Cacique.

¿Refuerzos que se caen?

Salomón era uno de los que se quería contratar para esta temporada. No, no se equivoque, no hablamos de Salomón Rodríguez, delantero cuyo desempeño resultó en arduas críticas desde la afición y desde el mundo del periodismo. Sino, de aquel con el apellido, Óscar Salomón.

Se trata de un defensa central argentino que viene de jugar a préstamo en Platense, pero cuyo pase pertenece a Boca Juniors. Parecía que su llegada era inminente, pero según información reciente, el zaguero se aleja.

Es que, según el periodista Gonzalo Calvigioni, el defensa trasandino está a sólo una firma de ser nuevo jugador de Newell’s Old Boys. Su llegada está casi cerrada. Es decir, Colo Colo se queda con el Salomón que no quieren.

Óscar Salomón será de la Lepra… parece | Photosport

¿Cuáles fueron los números de Salomón Rodríguez en 2025?

Con apenas 26 partidos jugados, el delantero uruguayo proveniente de Godoy Cruz marcó tres goles y no dio ninguna asistencia en sus participaciones en Colo Colo.

Los magros números de Salomón Rodríguez | Photosport

