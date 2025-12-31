Críticas a River: El papá de Paulo Díaz enciende todo en Argentina y recuerda a Pablo Solari

River Plate vive momentos de cambios tras la salida de varios jugadores importantes de los últimos años, en medio de ese análisis interno, una voz cercana al plantel encendió el debate. Se trata de Ítalo Díaz, padre de Paulo Díaz y uno de los jugadores ‘millonarios’ apuntados a salir en este mercado a pesar de tener contrato.

El ex futbolista de Cobreloa y Audax, entre otros equipos, conversó con DSports y realizó un crudo diagnóstico del presente del equipo argentino y no dudó en apuntar a decisiones que, a su juicio, marcaron un antes y un después en el funcionamiento del conjunto trasandino.

El también padre de Nicolás Díaz, fue directo al referirse a la salida de Pablo Solari, uno de los jugadores más desequilibrantes que tuvo River en el último tiempo, pero también bastante criticado. Para Ítalo, su partida no fue bien resuelta desde lo colectivo.

“Desde que se fue Pablo Solari, el equipo no creó más ocasiones de gol ni centros”, señaló sin rodeos el padre de los hermanos Díaz, apuntando a la venta del ‘Pibe’ como una de las falencias ofensivas que, según su mirada, tiene River actualmente.

Agregando sobre el ex Colo Colo que si bien: “Línea por línea, algunos lo hicieron bien y otros que se extrañan. Hay un futbolista que se fue, no lo tomaron en cuenta (Solari) y Borja no hizo más goles”, agregó, reforzando la idea de que River perdió piezas clave –añadiendo a Rodrigo Aliendro a la ecuación- sin encontrar reemplazos a la altura.

En ese contexto, también saltó a defender a su hijo, Paulo, quien aparece como uno de los nombres salientes del club, a pesar de su regularidad en los últimos años.

Al respecto, Díaz padre señaló sobre su hijo que:“Tuvo partidos muy buenos y otros en los que, por pensar dos cosas a la vez, por querer salir jugando o hacer otra cosa, termina errando y perdiendo sus duelos o esa pelota limpia que tiene”.

No obstante, marcó una postura firme respecto al momento que vive el defensor chileno: “Por su profesionalismo, debería entrenar y jugar como corresponde porque está contratado y esperar lo que decida el entrenador” , señaló.

Las declaraciones no pasaron inadvertidas en Chile y mucho menos en Argentina, donde diferentes portales han replicado las duras críticas del padre del defensor chileno al acontecer ‘Millonario’, generando debate entre los propios hinchas de River que están a favor y en contra de lo dicho por el ex jugador chileno.