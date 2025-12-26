Universidad Católica logró uno de sus objetivos y selló su clasificación a la nueva edición de Copa Libertadores, motivo por el cual la Franja buscará reforzarse y llegar de la mejor forma a la competición, donde se reveló que una de sus figuras podría partir por inesperado trueque.

Daniel González se convirtió en una de las figuras del equipo este 2025, donde despertó el interés de distintos clubes fuera de Chile, pero finalmente firmando para renovar con el equipo de San Carlos de Apoquindo.

Sin embargo, esto no aseguraría su continuidad, ya que una posible negociación podría alejarlo de la UC.

El equipo al que podría llegar Daniel González

Hace ya algunas semanas que se da por hecho que Paulo Díaz terminará su vínculo con River Plate y según Olé el jugador no resignará su salario, pero el conflicto estaría en que las ofertas que espera serían menores, por lo que una cesión no sería una idea tan lejana.

Ante esto, comenzó a revelarse que Díaz podría regresar a Chile, donde el periodista Bruno Sampieri señaló que el jugador estaba en el radar de Universidad Católica.

En esta misma operación, según adelantó el periodista, entraría en la negociación Daniel González, quien podría llegar a la escuadra Millonaria, considerando que Díaz tiene contrato con el equipo argentino hasta 2027.

“Me dicen que Dani González podría ser parte de la negociación por Paulo Díaz”, adelanto Sampieri a través de su canal de Youtube.