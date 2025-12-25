Paulo Díaz podría salir de River Plate en este mercado y surgió como opción un posible regreso al fútbol chileno. El padre del defensor, Ítalo Díaz, se refirió a esta alternativa.

El jugador formado en Palestino tuvo un bajón en su rendimiento en el segundo semestre del 2025, lo que sumado a los malos resultados de los Millonarios, lo hicieron blanco de fuertes críticas. Esta situación hizo que comenzara a explorar la idea de partir de la Banda Sangre.

¿Vuelve Paulo Díaz al fútbol chileno?

Paulo Díaz es uno de los defensores más cotizados del continente y a los 31 años, sigue vigente. Por esta razón, es una muy atractiva opción de mercado, incluso para clubes chilenos. Si bien se le vinculó con Universidad Católica, su propio papá descartó que regrese a suelo nacional por ahora.

“Venir a Chile por el momento, no. En estos momentos no pasa por su cabeza volver. Tiene 31 años, a lo mejor va a volver en un tiempo más o va a terminar su carrera afuera”, explicó Ítalo Díaz a Radio ADN, por lo cual el central de River seguirá jugando en el extranjero.

El defensa fue vinculado con Inter Miami, pero Díaz padre aseguró que esa oferta no es de ahora. “Paulo tiene contrato hasta el 2027, con una cláusula de 10 millones y el tema sueldo, eso ya lo ve el representante. Lo de Miami sale ahora y esto fue hace dos años. Y vuelvo a insistir, ¿tú crees que él hubiera preferido venir a Santiago o ir a Miami? Ni loco, se va para allá, si acá pasa por un tema económico igual”, detalló.

Ítalo Díaz, quien también fue futbolista, explicó que su hijo siempre recibe ofertas, pero que el sueldo que tiene en River Plate es tan alto que eso termina alejando a muchos clubes. Por esto, es difícil su salida desde los Millonarios.

“Siempre hay interés por Paulo, desde Brasil, Europa, Medio Oriente. Eso me pone contento porque siempre hay interés. No es que no tenga nada, ese es el tema, siempre hay interés de clubes en poder contar con él“, complementó Ítalo.

Por ahora Paulo Díaz sigue en River Plate, pero al menos en este mercado queda descartado un regreso a Chile. El jugador esperará concretar alguna oferta. El central está en la Banda Sangre desde 2019 e incluso, es uno de los capitanes del equipo.

