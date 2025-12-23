Sorpresa causó este lunes la noticia de que Paulo Díaz le dijo “no” al Inter Miami de Lionel Messi. El defensor de La Roja, que parece vivir sus últimos momentos como jugador de River Plate, habría privilegiado un regreso a Chile junto a su familia por sobre una opción en Estados Unidos.

Ante esto, mucho se habló de que Colo Colo podría asomar como una alternativa para su regreso, considerando su pasado en el club y la necesidad de los albos de reforzar la zona defensiva de cara a la temporada 2026, tras las salidas de Vegas, Amor y la eventual partida de Saldivia.

No obstante, recientemente se conoció que Colo Colo no sería el equipo con mayor interés en Paulo Díaz, sino Universidad Católica, conjunto que en 2026 tendrá el plus de disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores y que ya mira al defensor como una opción para este mercado.

Universidad Católica piensa en Paulo Díaz para la Copa Libertadores

Tras las incorporaciones de Giani y Palavecino, una de las prioridades actuales de la UC y de Daniel Garnero es reforzar la dupla defensiva, idealmente con un central zurdo. En ese contexto, el ex Palestino aparece como una alternativa más que viable, aprovechando el interés de los “millonarios” en desprenderse del jugador.

Fue así como Bruno Sampieri, periodista deportivo, reconocido hincha cruzado y habitual fuente de información de “La Franja”, informó este lunes en su canal de YouTube que algunas fuentes le señalan que Paulo Díaz es uno de los nombres que comienzan a sonar en Universidad Católica , aunque aclaró que, por ahora, no habría nada avanzado.

Universidad Católica estaría interesado en Paulo Díaz para 2026. (Foto: Daniel Apuy/Getty Images)

De todas formas, la tarea para Universidad Católica no sería sencilla, ya que cualquier club que quiera contar con el defensor chileno deberá pagar la cláusula del jugador, o al menos una parte de ella, la cual asciende a 10 millones de dólares, además de hacerse cargo de su elevado sueldo, situación que, por ejemplo, habría provocado el “espanto” de Nacional de Uruguay, según informan desde Argentina.