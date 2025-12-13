Duro portazo: El precio de River complica la salida de Paulo Díaz a un gigante de América

La etapa de Paulo Díaz como referente y pilar de River Plate llegó a su fin. El defensor chileno es uno de los nombres que integra la lista de salidas del elenco Millonario, no obstante, a diferencia de otros referentes, el hermano de Nicolás Díaz aún mantiene contrato vigente, por lo que su salida debe ser vía venta o préstamo.

Es en ese contexto donde se conoció en Argentina que un club grande de Sudamérica preguntó por las condiciones del defensor de 31 años, pero la respuesta de la directiva de la “Banda Sangre” provocó el fin de las negociaciones de manera inmediata.

El club que se “espantó” con el precio de Paulo Díaz

De acuerdo al medio partidario de River Plate, La Página Millonaria de Argentina, el defensor de La Roja fue sondeado por Nacional de Montevideo, reciente campeón en Uruguay.

El Bolso, elenco con tradición en Copa Libertadores, buscaba un reemplazo de jerarquía ante la posible partida de Julián Millán y ante eso pusieron sus ojos en Díaz. Sin embargo, la operación se frustró rápidamente, ya que el precio solicitado por River era impagable.

Si bien no se habló de montos específicos en la nota, se añadió que esto ocurrió a pesar de que River busca recibir por el defensor de la selección chilena un monto mucho menor al que es su cláusula de rescisión , fijada en 10 millones de dólares.

El citado medio añade que “Nacional no tiene la capacidad económica de afrontar, no solo el contrato del zaguero de 31 años, sino tampoco la compra de su pase al Millonario”. Por tanto, el ex San Lorenzo y Palestino, quien tiene contrato hasta diciembre del 2027, deberá seguir esperando ofertas. El mismo sitio añadió como opciones los mercados de México, Chile y Arabia Saudita.

Paulo Díaz estaría viviendo sus últimos momentos como jugador de River Plate.

De todas formas, de no llegar a acuerdo con otro club antes, Díaz, quien se encuentra de vacaciones, tiene fecha de presentación en River Camp el próximo 20 de diciembre para iniciar la pretemporada.