Paulo Díaz visitó más de alguna vez Uruguay para disputar algún partido con River Plate e incluso con la selección chilena. Por estos días, el Bombero vive jornadas difíciles en la Banda Sangre. De hecho, ya no cuenta en la consideración de Marcelo Gallardo.

El director técnico de los Millonarios ya le dijo a Díaz que correría muy desde atrás en su consideración si se mantiene en el plantel. Por ende, que lo más recomendable para su carrera es buscar un nuevo club. En ese contexto, el ex jugador de San Lorenzo de Almagro tiene un cartel que le permite disponer de varias opciones.

Sabido es el interés árabe que hay en contar con Díaz. Pero también apareció como una alternativa para Nacional de Montevideo, uno de los clubes más grandes del fútbol charrúa y de América. De hecho, tiene tres Copas Libertadores en su palmarés. También un trío de Copas Intercontinentales.

Paulo Díaz llegó a ser capitán de River Plate y ya no cuenta para el DT del primer equipo. (Marco Vazquez/Photosport).

“Puede ser extranjero, puede ser uruguayo. Todavía no lo tenemos definido”, dijo Flavio Perchman, el vicepresidente de Nacional, en El Espectador Deportes cuando le consultaron específicamente por Paulo Díaz. Y también salió al baile otro nombre de un zaguero.

ver también Mercado de fichajes: reportan dura competencia para la U de Chile por un refuerzo uruguayo que desató polémica

Paulo Díaz y un zaguero de Liga de Quito interesan en Nacional de Uruguay

No sólo Paulo Díaz está en la lista de posibles refuerzos de Nacional de Uruguay. El agente Gastón Fernández reconoció charlas con el vicepresidente del Bolso por un jugador que maneja. “Hablé con Flavio (Perchman) sobre Gian Allala y me comunicó que les interesa”, reveló el representante.

Publicidad

Publicidad

“Viene de ser el zaguero titular de Liga de Quito. Le queda un año y medio más en Ecuador y quieren renovar el vínculo. Si Nacional lo quiere va a tener que desembolsar dinero”, anticipó Fernández sobre Allala, quien llegó al cuadro ecuatoriano desde Boston River.

Tweet placeholder

Eso sí, en la prensa ecuatoriana se habla de un piso de 500 mil dólares para comenzar la negociación. “No sé si tendrán que gastar mucho o poco, pero sea por la compra de un porcentaje de la ficha o por un cargo de préstamo”, manifestó Gastón Fernández. El tiempo dirán por quién se deciden en el Bolso…

Publicidad

Publicidad