En Nacional de Uruguay todavía hace ruido el fichaje de Eduardo Vargas, más allá de que el equipo haya logrado consagrarse como campeón en la parte final de 2025. El vicepresidente de la institución es un conocido agente charrúa que devino en directivo.

Las referencias son para Flavio Perchman, quien suele hablar sin tapujos de casi todos los temas posibles en torno a un club de fútbol de la trascendencia del Bolso. “Fue un año difícil, tres entrenadores, altibajos, problemas”, manifestó en El Espectador Deportes.

“Creo que el 2026, más allá de cómo termine, será un año más lindo y disfrutable, más para gozarlo, sí. Lo más difícil del año no tuvo que ver con el fútbol, si no con la pérdida de la amistad con Martín Lasarte. Espero que sea temporal”, aseguró Perchman.

Martín Lasarte fue el DT que terminó las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 en la selección chilena. (Andrés Pina/Photosport).

“Fue una relación de 25 años, eso fue lo más difícil que me pasó en el año. Después de esas decisiones, la de (Jorge) Bava no, la de (Pablo) Peirano tampoco, que Martín sea el DT tampoco, si bien fue una iniciativa de varios compañeros de directiva, dije que me parece que podían servir”, aseguró el dirigente.

Añadió algo sobre esos acuerdos tácitos con Machete. “Con Martín siempre habíamos dicho que si yo estaba al frente del club no iba a ser él el técnico, pero bueno aceptó. Lo más difícil fue estar en silencio dos meses”, reconoció Perchman.

“Me vino bien para algunas cosas, pero yo soy verborrágico y prefiero responder que otorgar, se me hizo difícil”. Hasta que salieron los temas incómodos en el mercado de fichajes. Por supuesto, ahí apareció el nombre de Eduardo Vargas. También el de un venezolano que jugó en Huachipato.

Vicepresidente de Nacional aborda los fracasos con Eduardo Vargas y Rómulo Otero

En Nacional, el fichaje de Eduardo Vargas fue un fracaso absoluto. Pero no fue el único traspié duro que tuvo esta directiva en el mercado de fichajes. “Lo de Vargas era incuestionable cuando se trajo. Hay cosas que haces bien y salen mal”, reconoció Flavio Perchman.

“Lo agarramos en la bajada de él. Nadie dice ‘este año bajo’. De Otero esperaba más, sigo pensando que es buen jugador y puede dar cosas, pero el salario tan importante, la repercusión, en su puesto estaba el Diente (Nicolás López), todo eso incidió”, dijo el otrora agente de futbolistas.

Rómulo Otero fue campeón en Nacional de Montevideo. (Captura Instagram).

Añadió que “no tuvo fortuna, muchos tiros en los palos, muchos cerca de los palos, remates que pasaban a un centímetro. Hubo goles post tiro libre de él, pero nadie se acuerda. Lo que sí, los jugadores franquicia no nos anduvieron. Esto es objetivo”. Un estatus que también tenía Eduardo Vargas.

Flavio Perchman y Eduardo Vargas en la presentación de Turboman por Nacional de Montevideo. (Focouy/Photosport).

Luego de esa experiencia en el balompié uruguayo, donde anotó dos goles en 16 partidos, Turboman tuvo negociaciones para fichar en Universidad de Chile. Es más, fue una petición expresa de Gustavo Álvarez durante la ventana invernal, pero finalmente se sumó al plantel de Audax Italiano.

