Manuel Mayo dio una larga explicación en torno a por qué no se dio el retorno de Eduardo Vargas a la U de Chile. Aunque parecía que ni siquiera el gerente deportivo de Azul Azul tenía muy claro por qué todo terminó con Turboman como refuerzo de Audax Italiano.

Fue este viernes 8 de agosto en la presentación de los dos fichajes del Romántico Viajero durante el mercado invernal: el argentino Felipe Salomoni y el uruguayo Sebastián Rodríguez. En la sala de prensa del Centro Deportivo Azul, Mayo dio cuenta del proceso que se hace para la contratación de un jugador.

“Lo que había que reforzar era el carril izquierdo y el mediocentro. Nunca hablamos de delanteros o mediapuntas. Después nos juntamos con finanzas para definir presupuestos, bajar nombres. Nos ponemos de acuerdo y negociamos. En eso le cuento cómo avanzamos. Pasan cosas nuevas, ocurrieron dos hechos que alteraron el proceso”, contó.

Manuel Mayo, gerente deportivo de Azul Azul. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Mayo añadió que “uno, que se abre la posibilidad que venga Eduardo. Y luego, la potencial oferta por Matías (Sepúlveda)”. Es decir, la propuesta formal del Vitória de Brasil por el Tucu trastocó parte de la hoja de ruta que habían trazado en la concesionaria.

Eduardo Vargas en acción por el Audax ante Palestino. (Javier Torres/Photosport).

“Cuando llega la intención de Eduardo, con el que conversamos en enero donde nos dice que quería quedarse en Brasil, tratamos de concretar una oferta. En eso aparece Nacional. Ahora aparecía una opción más concreta para venir. No estaba en nuestros planes, se lo planteamos a Gustavo, lo pensó y lo que nos dijo es lo mismo que a ustedes“, reconoció el gerente deportivo. Es decir, Álvarez lo quería en el plantel.

Mayo cuenta con lujo de detalles por qué Eduardo Vargas no volvió a la U de Chile

Para Manuel Mayo, el fallido retorno de Eduardo Vargas a la U tiene muchos capítulos. Trató de contarlos todos. “Conversamos con su entorno. Siendo honestos, queríamos contar con él, pero no estaba dentro de nuestro presupuesto. Gastamos dinero en enero con jugadores que estamos seguros que nos llevarán al objetivo”, reconoció por los fichajes ofensivos de Lucas di Yorio y Rodrigo Contreras de inicios de 2025.

“Debíamos buscar la forma, se conversan las opciones, al final los contratos son más que un número. Se les dijo que nos dieran un tiempo. Está súper alejado de la cifra que dijeron en la prensa, porque es dañina. En paralelo, se avanzaba con los otros dos jugadores que terminamos fichando”, manifestó Manuel Mayo para desmentir las versiones mediáticas de una propuesta ridícula, como dijeron en Uruguay.

Hubo más antecedentes. Se mezclaron los casos de Vargas, Sepúlveda y un zurdo del Audax Italiano por la influencia del representante Fernando Felicevich, dueño de la agencia Vibra Fútbol. “En el caso del lateral, teníamos dos opciones. A nivel local, la mejor opción era Esteban Matus, que si negociábamos con ellos se iba a extender el tiempo”, dijo.

“Por ello se fue por el carrilero extranjero. Liberamos el cupo con Fabricio (Formiliano) y trajimos a un jugador que lo veníamos siguiendo hace dos años. Nosotros queríamos que Matías se quedara en el club, pero se entiende que su sueño sea partir al exterior. Al ver esa posibilidad, empezamos a negociar con Audax. Se acercaron las partes y las cosas se complicaron porque lo que llegaba de Brasil no nos convenía”, detalló el gerente deportivo.

Matías Sepúlveda salió lesionado ante Cobresal. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Prosiguió. “Lo del Tucu se entrampó. No teníamos acuerdo con Matus. Se termina quedando Matías. Con Eduardo seguimos conversando y no podíamos dilatar la operación. EL 21 de julio le mandamos la primera oferta, que estaba alejada de sus pretensiones, pero que el sueldo lo dejaba bien posicionado en el plantel. Al dilatarse el tema habló el DT, habló el presidente. Todos estábamos enfocados”, admitió.

Esteban Matus se quedó en el Audax Italiano. (Alex Diaz/Photosport).

¿Por qué no llegó Edu Vargas al plantel de Universidad de Chile?

Manuel Mayo sabe que es un golpe no tener a Eduardo Vargas. “Hay cosas que me cuesta entender y me frustra porque queríamos tenerlo en el club. Por lo que entiendo, el jugador se sintió pasado a llevar. Se nos transmitió que estaba dolido por ciertas condiciones de su salario”, expuso.

“La idea era que viniera con lo que podíamos y el próximo año iba a ser el mejor pagado. El día 22 llamo a su agencia, les digo que queríamos hacer una nueva oferta, y me dicen que era tarde. El día 23 le digo qué podemos hacer para que venga, y el día 24 firma con Audax. En paralelo, se da lo de Esteban y Matías. Mi trabajo era proteger los intereses del club”, profundizó.

Eduardo Vargas ya suma dos partidos en Audax Italiano. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Y dejó unas frases que grafican su contrariedad. “Hay partes que me cuesta llegar a entender sobre esta situación. Vargas quería venir pero a veces uno se cuestiona qué pasó. Pero que la llegada de él se vincule a otros jugadores, me parece muy extraño y difícil de creer”, cerró Manuel Mayo.

