Universidad de Chile levantó el título de la Supercopa 2025, luego de golear a Colo Colo por 3-0, en un extraño partido jugado en el estadio Santa Laura ante no más de 4 mil espectadores.

Los azules siguen escribiendo historia de la mano del técnico Gustavo Álvarez, donde sumó su segundo título al mando de los azules, luego de levantar la Copa Chile 2024.

Con dos buenas temporadas, con la U peleando en la parte alta del torneo, además lo mostrado en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, donde este jueves juega cuartos de final, las miradas están sobre el entrenador argentino.

Por lo mismo, han comenzado a sonar rumores que ponen al DT de la U en varios equipos, además de selecciones que se pondrían en la final, aunque en Azul Azul prefieren calmar las pasiones.

Gustavo Álvarez tiene varios interesados pero, por ahora, tienen que hablar con la U.

¿Gustavo Álvarez se va de U de Chile?

Fue Manuel Mayo, el directo deportivo de la empresa Azul Azul, quien sacó la voz por este tema, donde entiende que un técnico con buenas campañas pueda sonar en más equipos.

“Creo que es lógico después del gran trabajo que ha hecho. No sé si es el momento de hablarlo tras un título, evaluar ese tipo de cosas”, comentó Mayo tras la victoria de la Supercopa.

Teniendo en cuenta de que el entrenador tiene contrato hasta fines de 2026, prefieren ser cautos, aunque saben que el entrenador puede llamar la atención en varias partes.

“Estamos contentos, es el mejor entrenador del país y lo ha demostrado ganando clásicos, títulos y nos quedan muchos desafíos y ha sido un agrado trabajar con él y esperamos que sea por mucho tiempo más”, finalizó.

