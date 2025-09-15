Gustavo Álvarez sigue haciendo historia en la U de Chile y este domingo tuvo su revancha de lo ocurrido en la temporada 2024. El DT alcanzó la Supercopa luego de golear a Colo Colo justo cuando su nombre comienza a sonar afuera del Romántico Viajero.

Una de las cartas que maneja la ANFP para la banca de la selección chilena es el entrenador azul. Su nombre ha estado en carpeta hace rato, pero será a fin de año cuando se tome una decisión final. Esto bien claro lo tienen en el elenco estudiantil, donde ya parecieran asumir que se irá.

Y es que luego de derrotar al Cacique, desde la dirigencia del Bulla sacaron la voz y se refirieron al futuro del DT. Ahí, sorpresivamente, hablaron casi en tonos de despedida y pidiéndole que se quede por más tiempo.

La U se deshace en elogios ante Gustavo Álvarez y ruega que se quede

El proceso de Gustavo Álvarez sumó otra conquista con la obtención de la Supercopa y su continuidad ya comienza a ser tema. El DT tiene contrato hasta finales del 2026 pero lo cierto es que después de dos buenas campañas, el interés de la selección chilena puede concretarse en los próximos meses.

Gustavo Álvarez levantó su segunda copa con la U y su futuro es todo un misterio. Foto: U. de Chile.

Manuel Mayo, gerente deportivo de Azul Azul, habló con los medios de comunicación sobre lo que fue ganarle el título a Colo Colo. “Muy contento, este club es tan grande que siempre tiene que ganar campeonatos, ganarle al clásico rival, hay que acostumbrarse a eso. Y con cómo jugó el equipo, es más dulce el sabor“.

Fue tras ello que el directivo de la U entró de lleno en el futuro de Gustavo Álvarez. “No sé si es el momento de evaluar ese tipo de cosas. Estamos contentos con lo que ha hecho Gustavo, es el mejor entrenador que hay en el país“.

En esa misma línea, Manuel Mayo enfatizó en que el técnico azul ha hecho méritos para ganarse el cartel del mejor del fútbol chileno. “Lo ha demostrado ganando clásicos, títulos y nos quedan muchos desafíos este año“.

Pero lo que más llamó la atención de los hinchas fue lo que vino después, cuando le pidieron que se quede, pero con un sabor a despedida. “Ha sido un agrado trabajar con él, esperamos que sea por mucho tiempo más“.

Gustavo Álvarez está enfocado en seguir peleando todo lo que le queda por delante a la U. El técnico quiere lograr una remontada en la Liga de Primera que se ve difícil o lograr la segunda Copa Sudamericana de su historia. Tras ello, el destino dirá.

¿Cuáles son los números de Gustavo Álvarez en la U?

Tras lo ocurrido este domingo, Gustavo Álvarez llegó a un total de 80 partidos dirigidos en la U de Chile. En ellos ha conseguido 47 triunfos, 16 empates y 17 derrotas, con 160 goles a favor y 71 en contra. Suma 2 títulos: Copa Chile 2024 y Supercopa 2024.

¿Cuándo juega la U?

Gustavo Álvarez por ahora se enfoca en seguir cumpliendo sus objetivos al mando de la U. El Bulla tendrá acción este jueves 18 septiembre desde las 21:30 horas, cuando enfrente a Alianza Lima en Perú en la ida por los cuartos de final de Copa Sudamericana.

