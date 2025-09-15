Es tendencia:
Picante e irónica burla de histórico exdelantero azul a Claudio Borghi: “U de Chile ganó la copita”

La U se quedó con la Supercopa 2025 con goleada ante Colo Colo y Héctor Hoffens no dejó pasar la oportunidad de pegarle al Bichi por el ninguneo a la competencia.

Por Diego Jeria

Universidad de Chile se quedó con la Supercopa 2025 al derrotar por 3-0 a Colo Colo en el estadio Santa Laura. En conversación con RedGol, el ex delantero azul, Héctor Hoffens, le pegó una repasada a Claudio Borghi, quien en la previas calificó el certamen como “una copita”.

Sí, se llevó la copita la U“, dijo irónico Chico Hoffens. Agregó que “se dio al revés de los que pasó en el Monumental y ahora Colo Colo quedó con uno menos“.

Hoffens añadió: “¿influyó la expulsión de Sebastián Vegas? No tanto, porque la U fue superior en todo momento y en todo sentido contra Clo Colo. La U hizo un buen partido y Colo Colo no jugó a nada. La U fue superior“.

“Es lamentable porque no había mucho público, sin mucho brillo. Pero en el fondo ganarle a Colo Colo siempre es un mérito y ganar un Superclásico reconfortante, alegre. Un superclásico lo tienes que ganar hasta jugando a las bolitas”.

“La U fue superior a Colo Colo y punto”

Por su parte, Héctor Pinto sostuvo que estuvo “bien la U, demostró que está por encima de Colo Colo y cualquier equipo. Dio muestras que tiene un plantel poderoso. Es una esperanza para todo lo que viene“.

Fuero muchos los errores de Colo Colo, pero no supo reflejar en el resultado ni el dominio. La U está funcionando bien y tiene más plantel que Colo Colo. ¿Pesó el arbitraje? No, nada, la U fue superior y punto, nada que reclamar ni nada que hacer“.

Por último, Cristián Castañeda manifestó que “no puedes dar la ventaja de regalar una tarjeta roja como Colo Colo, pero la U estuvo mucho mejor, incluso pudimos anotar un par de goles más, pero bajó el acelerador pensando en Alianza Lima”.

Nico Guerra el mejor, para mí siempre tiene que estar. Yo no sé por qué la gente lo critica tanto. Es el que más pelea, es pícaro, mete, hace cosas distintas. Es el que aguanta y lucha. Hoy debiera ser el delantero titular que tiene la U“, sentenció Scooby.

