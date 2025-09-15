En la U de Chile todo es alegría luego de tener su esperada revancha ante Colo Colo. El Romántico Viajero se transformó en el campeón de la Supercopa venciendo por 0 a 3 al Cacique en el Estadio Santa Laura.

El encuentro estuvo marcado por la expulsión de Sebastián Vegas en media hora de juego, lo que cambió por completo los planes. Esto lo supo aprovechar el Bulla, que le terminó pasando por arriba a un Eterno Campeón perdido ante los problemas que tuvo en el primer tiempo. Eso sí, eso poco le importó a Johnny Herrera.

El ídolo azul, fiel a su estilo, se burló y con todo de lo que ocurrió con el Cacique. De hecho, remarcó que además de un paseo, el elenco estudiantil hizo ver a su archirrival como un equipo de Segunda División.

Johnny Herrera celebra el “paseito” de la U a Colo Colo

El triunfo en la definición de la Supercopa dejó a Johnny Herrera en llamas. El ex arquero del Bulla no dudó en salir a celebrar con todo la victoria, con Colo Colo como el principal foco de sus burlas.

Johnny Herrera festinó con la derrota de Colo Colo ante la U en la Supercopa. Foto: Photosport.

Primero fue en redes sociales donde el portero apareció tirándole un palo al Cacique por lo ocurrido en el Estadio Santa Laura. “Listo en TNT Sports para analizar el paseito“, avisó.

Ya en el programa Todos Somos Técnicos, Johnny Herrera fue más allá con sus dardos contra Colo Colo. “Estoy tranquilo, en las victorias hay que ser equilibrado. Nada nuevo, era predecible. Cualquiera que sepa de futbol sabe que la U es superior individual y colectivamente“.

En esa misma línea, repasó al Cacique con una dura comparación. “Era cuestión de tiempo, el colectivo funciona súper bien. Colo Colo parecía un equipo de segunda división, la U fue tremendamente superior con uno más y en igualdad también“.

Quedará esperar para ver si es que desde el Estadio Monumental no le responden de vuelta. Cabe recordar que su relación con jugadores como Arturo Vidal no es la mejor y ambos ya se han lanzado algunas provocaciones.

Johnny Herrera le mete el dedo en la herida a un Colo Colo que no vio una en la Supercopa ante la U. El Cacique se queda sin títulos en el año de su centenario y le suma a una temporada llena de papelones una derrota ante su archirrival en una final.

¿Cuándo juega la U?

La U deja atrás la Supercopa y pone la mira de inmediato en el próximo desafío que tiene por delante. El Bulla inicia la llave de cuartos de final de Copa Sudamericana visitando a Alianza Lima este jueves 18 de septiembre desde las 21:30 horas.

