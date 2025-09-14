Fernando Ortiz terminó teniendo un debut para el olvido en la banca de Colo Colo. Este domingo el Cacique no pudo con la U de Chile y terminó perdiendo la definición de la Supercopa, sumando su primer fracaso al mando.

El sucesor de Jorge Almirón hizo lo posible con un nuevo esquema y algunas sorpresas. No obstante, una expulsión y dos lesionados en media hora lo obligaron a cambiar por completo lo que había preparado.

Fernando Ortiz avisa que Colo Colo debe corregir mucho tras la Supercopa

Tras la derrota ante la U, Fernando Ortiz sacó la voz en el Estadio Santa Laura. El entrenador valoró la entrega del plantel de Colo Colo, pero fue enfático en que se debe mejorar si se quiere salir de la crisis.

“Destacar el esfuerzo de mis jugadores, ante una situación adversa en resultados“, comenzó señalando el estratega albo. “El carácter y el valor para ir a buscar el empate es valorable“, añadió.

Fernando Ortiz debutó con una derrota al mando de Colo Colo. Foto: Photosport.

El argentino también aprovechó de dedicarle palabras a la U, a la que reconoció como superior. “Quiero felicitar al rival, debo hacer una autocrítica que nos ganaron. A aceptarlo y seguir trabajando“.

Publicidad

Publicidad

Ante las consultas por los cambios y la ausencia de Arturo Vidal de la titularidad, Fernando Ortiz fue claro. “Soy el DT que toma decisiones, a veces resulta o no, pero el equipo busca el resultado. Siempre busco ser protagonista con Colo Colo“.

En esa misma línea, puso el pecho a las balas. “A nadie le gusta perder. Soy el primero y es un clásico, es una final, no estamos contentos, pero cuando se pierde hay que aceptar la derrota“.

ver también La U tiene revancha: vence a Colo Colo y es campeón de la Supercopa de Chile

“Todos los partidos son diferentes, esta vez por situaciones de juego no pudimos. Hay que trabajar, corregir y seguir insistiendo. No soy de ponerme tiempo, trabajamos día a día para que se refleje el equipo que yo quiero“, complementó.

Publicidad

Publicidad

Además, descartó que su equipo no haya llegado en buenas condiciones. “Noté bien a los jugadores (en el nivel), respeto si alguien piensa distinto”, enfatizó.

Finalmente, Fernando Ortiz dio vuelta la página haciendo un llamado al plantel de Colo Colo. “Siempre ante una derrota hay que sacar lo positivo, intentamos jugar y no se pudo ver por circunstancias, pero hay que corregir“.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Fernando Ortiz y Colo Colo ahora ponen la mira en lo que será la recta final de la Liga de Primera. El próximo viernes 26 de septiembre desde las 19:00 horas el Cacique recibe a Deportes Iquique en el Estadio Monumental.

Publicidad

Publicidad

ver también Tras la Supercopa de Chile 2025: el historial de finales en que la U supera a Colo Colo

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones