En Colo Colo las cosas han dado un giro radical ha lo que venía siendo la temporada 2025. La llegada de Fernando Ortiz a la banca del Cacique ha modificado varias cosas al interior del Estadio Monumental y tanto el plantel como los hinchas se van acostumbrando poco a poco.

A diferencia de lo que venía pasando con Jorge Almirón, los entrenamientos y la intensidad se fue aumentando en la Ruca. El nuevo DT quiere a un equipo al 100% físicamente, lo que llevó incluso a sorpresas durante la semana y en la previa de la Supercopa ante la U de Chile.

Justo antes del encuentro, el técnico albo mandó a tres jugadores a cirugía para que se recuperen de las lesiones que arrastraban con el anterior estratega. Pero eso no es todo, ya que a horas de enfrentar al Bulla, una nueva situación ha llamado la atención de los hinchas.

Fernando Ortiz se diferencia de Jorge Almirón: Colo Colo revela estado de sus lesionados

Colo Colo ha cambiado una serie de maneras de trabajar tanto dentro como fuera de la cancha. El Cacique de Fernando Ortiz apela a la trasparencia con sus hinchas después de todo el hermetismo que hubo con Jorge Almirón.

Fernando Ortiz llegó con una metodología totalmente distinta a la de Jorge Almirón. Foto: Colo Colo.

Reflejo de ello es lo ocurrido este domingo a horas de la Supercopa ante la U. En un hecho inédito, desde el Eterno Campeón publicaron un parte médico con el estado de todos sus jugadores lesionados. La situación ha llamado mucho la atención de los hinchas, ya que en el último tiempo apenas se daban a conocer las molestias que podían presentar.

Esto marca una clara diferencia en la forma de trabajar entre Fernando Ortiz y Jorge Almirón. En el documento, el primero en salir mencionado es Óscar Opazo, quien finalmente fue intervenido de una menisectomia interna de la rodilla izquierda.

Tras él vienen los dos casos de figuras a las que Jorge Almirón terminó explotando en Colo Colo. Alexander Oroz es uno de ellos, quien luego de varias lesiones fue operado por una rotura del tendón bíceps femoral que lo mantuvo sin jugar en varios pasajes del año.

Finalmente está el caso de Alan Saldivia, otro de los que debió pasar por el quirófano. El zaguero recibió una “infiltración PRP en el pubis” luego de sufrir una pubalgia a lo largo del 2025.

Colo Colo marca así una importante diferencia entre el proceso de Fernando Ortiz y el de Jorge Almirón. El nuevo DT quiere ser trasparente con los hinchas y revelarles el verdadero estado en el que encontró al plantel en medio de un año para el olvido.

¿Cuándo y a qué hora es la Supercopa entre Colo Colo y la U?

Fernando Ortiz ya está listo para lo que será su esperado debut en la banca de Colo Colo. El Cacique enfrenta a la U en la definición de la Supercopa de Chile este domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas.

