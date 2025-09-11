Colo Colo entra en una semana clave para dar inicio a su nuevo proceso. Luego de sacarle el jugo días atrás, Fernando Ortiz comienza a armar la formación para su estreno al mando del Cacique, el que será nada menos que en la Supercopa de Chile.

El Tano tendrá que salir a buscar su primer triunfo con el Eterno Campeón en un Superclásico ante la U de Chile. Para ello, el DT está afinando detalles y prepara importantes sorpresas.

Y es que a diferencia de lo que pasaba con Jorge Almirón, el técnico apostará por los jugadores en mejores condiciones. Con dudas por aclarar de aquí al fin de semana, hay una novedad que puede ser clave para lo que resta de campaña.

Manley Clerveaux asoma como titular en la formación de Colo Colo para la Supercopa

Colo Colo puede tener a Manley Clerveaux entre sus grandes sorpresas en la formación para la Supercopa ante la U. El canterano, que no tuvo mucho protagonismo con Jorge Almirón, puede tener su oportunidad con el arribo de Fernando Ortiz.

Manley Clerveaux puede ser la gran sorpresa en la formación de Colo Colo para la Supercopa. Foto: Photosport.

Fue el periodista Nicolás Ramírez quien en Sporscenter de ESPN explicó que, si bien todavía no para una oncena, sí ajusta líneas. “Hubo práctica con movimientos. No se trabajó un once contra once definido, pero se dan algunas luces en sectores de la cancha“.

Tras ello, el reportero albo instaló la duda en el fondo, donde probó con dos esquemas. “Sorprende quizás a ratos utilizando una línea defensiva alternativa con algunas ofensivas que pueden ser titulares“.

“En uno de los equipos trabajó una línea de cinco defensores con Isla, Gutiérrez, Amor, Gutiérrez y Riquelme. Destaco a Mauricio Isla porque en el otro equipo había tres titulares como Wiemberg, Villagra y Vegas. Uno entendería que esa sería la línea defensiva, con Isla porque no tiene más especialistas“, añadió.

De ahí para adelante también habrá novedades, como la salida de Esteban Pavez. “Ojo al mediocampo porque en el equipo que trabajó hoy estuvo Tomás Alarcón, Arturo Vidal y Claudio Aquino“, lanzó. ¿Y qué pasa con Vicente Pizarro? “Estuvo con el equipo suplente. Si bien viene con el trajín de la selección, Cepeda estuvo“, agregó.

Es precisamente el extremo quien acompañará un ataque con el haitiano como la gran novedad. “En ofensiva, Javier Correa, Lucas Cepeda que estuvo como titular y trabajó algo diferenciado porque entienden que viene con mucha carga. Acompañando probó con Manley Clerveaux“.

De esta forma, Colo Colo comienza a despejar incógnitas y afina los últimos detalles en su formación para la Supercopa ante la U. El Cacique quiere conseguir el único título que le queda en disputa pero tendrá que superar a un Bulla herido tras lo ocurrido en el Estadio Monumental.

¿Cuándo y a qué hora se juega la Supercopa entre Colo Colo y la U?

A la espera de aclarar las dudas en la formación, Colo Colo trabaja con todo para la Supercopa ante la U. El Cacique y el Bulla se verán las caras en el Estadio Santa Laura el domingo 14 de septiembre a partir de las 15:00 horas.

