Colo Colo no sólo celebra el triunfo en el Superclásico ante la U de Chile en la Liga de Primera. Este miércoles hubo jornada de fútbol joven en el Estadio Monumental, donde el Cacique arrasó con el elenco estudiantil.

En cuatro encuentros entre Sub 15, Sub 16, Sub 18 y Sub 20, el Eterno Campeón consiguió tres triunfos y un empate. El más abultado fue el que consiguieron los más chicos, quienes se impusieron por 6-0 con goles de Felipe Raipán, Martín Navarrete, Christian Muñoz y doblete de Gadiel Riveros.

El tanto que falta estuvo a cargo de un jugador que, más allá del gol, se terminó robando la película. Tanto, que los hinchas incluso lo han comenzado a comparar con Lamine Yamal, el crack del Barcelona que maravilla al mundo entero.

Hinchas de Colo Colo comparan a Amaro Delgado con Lamine Yamal

La aplastante goleada de Colo Colo Sub 15 ante la U en el Superclásico del fútbol joven ha dado que hablar en las últimas horas. El juego que mostró el elenco dirigido por Álvaro Ormeño saca aplausos y tiene a un nombre en particular en la mira de los hinchas.

Amaro Delgado la rompió en la goleada de Colo Colo en el Superclásico y algunos lo comparan con Lamine Yamal. Foto: Benjamín Flores, Colo Colo.

Se trata de Amaro Delgado, joven de la comuna de Lautaro en el sur de Chile y que llegó al Estadio Monumental con apenas 12 años. Su talento ha deslumbrado en las inferiores y este miércoles tuvo una tarde soñada.

Publicidad

Publicidad

En la goleada ante la U el 11 albo destacó con sus gambetas, sus pases, su control y un golazo con caño al arquero incluido. Los videos se han viralizado rápidamente en redes sociales, donde ya lo bautizaron como el Lamine Yamal de Colo Colo.

ver también 10 pelean puesto: el único jugador de Colo Colo que agarra camiseta de titular con Fernando Ortiz

No son pocos los que han pedido que lo suban al primer equipo para que comience a hacer su camino. No obstante, para que eso pase primero debe tener el visto bueno de Fernando Ortiz, quien por ahora se ha inclinado por otros nombres.

Eso sí, la buena noticia es que al Tano le gusta estar mirando a los jugadores de proyección que hay en los clubes donde dirige. Si esto le puede abrir una posibilidad es todo un misterio, pero lo cierto es que mientras mantenga ese nivel, puede soñar en grande.

Publicidad

Publicidad

Amaro Delgado da que hablar luego del aplastante triunfo de Colo Colo en el Superclásico Sub 15 ante la U. El Cacique tiene una joyita más en sus filas, a la que debe pulir para que se transforme en un diamante.

Tweet placeholder

¿Cuándo juega Colo Colo?

Mientras Amaro Delgado sigue luchando por su sueño de jugar en el primer equipo, Colo Colo se prepara para lo que será la disputa del único título que le queda. Este domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas el Cacique choca con la U en la definición de la Supercopa de Chile.

Publicidad

Publicidad

ver también Rema desde atrás: Arturo Vidal no tiene un lugar asegurado en el Colo Colo de Fernando Ortiz

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera